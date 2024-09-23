Akkuyu'nun 1'inci ünitesinde iç koruma kabuğu tamamlandı

Daha sonra alttaki katman ve kubbe kaynak yapılarak birleştirildi. Kubbe kısmının toplam ağırlığı yaklaşık 500 tonu buluyor. Beton döküldükten sonra ise duvarların kalınlığı 1,5 metre olacak.

Betonarme dış koruma kabuğu 9 büyüklüğüne kadar depremlere, 60 m/s'ye kadar olan kasırgalara, tsunamilere ve 10 metre yüksekliğe kadar olan şok dalgalarına dayanacak şekilde tasarlandı.