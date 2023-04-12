AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı açılışı yapıldı (İşte yeni metro hattının durakları ve güzergahı)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Ankara'da raylı sistem ağını genişletmek ve bağlantı noktalarını artırmak amacıyla işe koyulan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı 12 Nisan (bugün) 2023 tarihinde açıldı.