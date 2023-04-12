AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı açılışı yapıldı (İşte yeni metro hattının durakları ve güzergahı)

Ankara metro ağının kilit noktası AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılışı yapıldı. Üç istasyondan oluşan hat ile başkentliler Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecek. Peki, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı nerelerden geçecek? İşte yeni metro hattının durakları ve güzergahı...

AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı açılışı yapıldı (İşte yeni metro hattının durakları ve güzergahı) - 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Ankara'da raylı sistem ağını genişletmek ve bağlantı noktalarını artırmak amacıyla işe koyulan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı 12 Nisan (bugün) 2023 tarihinde açıldı.

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AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı açılışı yapıldı (İşte yeni metro hattının durakları ve güzergahı) - 2

Proje kapsamında, Gar, Adliye ve Kızılay olmak üzere 3 istasyondan oluşan hat sayesinde başkentliler Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecek.

AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı açılışı yapıldı (İşte yeni metro hattının durakları ve güzergahı) - 3

Metro hattında yeni inşa edilen ve 600 bin yolcu kapasiteli Gar İstasyonu aracılığıyla yolcular, Ankara YHT Garı'na, Başkentray’a ve Ankaray'a aktarma yapabilecek.

AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı açılışı yapıldı (İşte yeni metro hattının durakları ve güzergahı) - 4

AKM-GAR-KIZILAY METRO HATTI GÜZERGAHI

İkinci istasyon olan Adliye İstasyonu aracılığıyla da Başkentray'a aktarma sağlanabilecek.

Son istasyon Kızılay'dan Batıkent, Çayyolu ve Ankaray metro hatlarına geçiş mümkün olacak.

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