AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı ne zaman açıklanacak? İşte AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı güzergahı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Ankara'da raylı sistem ağını genişletmek ve bağlantı noktalarını artırmak amacıyla işe koyulan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı' 12 Nisan 2023 tarihinde açılacak.