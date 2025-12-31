AKOM bugün için saat verdi. Kar yeniden başlayacak
31.12.2025 13:03
Son Güncelleme: 31.12.2025 13:21
AA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent için bu gece kar uyarısında bulundu.
"İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı?" sorusunun cevabına AKOM'dan yanıt geldi.
SICAKLIKLAR SIFIRIN ALTINA DÜŞECEK
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgalarının etkisi altına giren megakentte, sıcaklıklar sıfırın altına düşecek.
Bugün itibarıyla kuzeyli yönlerden saatte 30 ila 60 kilometre arasında esen sert rüzgarlar şehri etkisi altına alırken, gün içerisinde sıcaklıkların 6 derece civarına yükselmesi bekleniyor.
KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI
Sıcakların akşam saatlerinden itibaren hızla düşerek gece yarısı 1 derecelere kadar gerileyeceği kentte, kuzey ve kuzey batı bölgeleri başta olmak üzere, aralıklarla karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.
Özellikle akşam saatlerinden itibaren kuzey ve batı bölgelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının, 3 ve 6 Ocak hariç, 14 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği bekleniyor.
Hava tahminlerini bildiren AKOM, gizli buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.