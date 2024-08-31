AKOM İstanbul için saat verdi! Çok kuvvetli geliyor, 4 Eylül'e kadar sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için sağanak yağış uyarısından sonra bir uyarı da AKOM'dan geldi. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul için saat vererek uyardı. Edinilen son dakika bilgilerine göre; İstanbul il genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bugün bölgede beklenen yağışların Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ile Tekirdağ'ın Saray ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Açıklamada; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den sonra İstanbul için bir son dakika uyarısı da AKOM'dan geldi.