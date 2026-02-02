AKOM saat verdi. Buz gibi hava ve kar kapıda

Tahminlere göre yağışlar yurt genelinde bugün ve yarın devam edecek. Çarşamba günü ise sadece Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kar yağışı var. Diğer bölgelerde ise genellikle havanın açık olması bekleniyor. Perşembe günü batı illerinde etkisini gösterecek yeni yağışlı hava sistemi cuma tüm yurdu etkisi altına alacak.