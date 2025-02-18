AKOM turuncu alarma geçti: İşte İstanbul'da bölge bölge kar kalınlıkları

İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) son dakika açıklaması geldi. AKOM, kar yağışının İstanbul'da bir hafta kalabileceğini ve kalınlığın 40 santimereye bulabileceğini duyurdu.

AKOM turuncu alarma geçti: İşte İstanbul'da bölge bölge kar kalınlıkları - 1

Soğuk hava dalgası İstanbul'a giriş yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. 

İstanbul'a 30 cm kar... Okullar tatil olabilir | Kandilli: Her yerde kar topu oynanacak

TÜRKİYE HABERLERİ

AKOM turuncu alarma geçti: İşte İstanbul'da bölge bölge kar kalınlıkları - 2

18 Şubat 2025 tarihinde yayımlanan rapora göre, yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak sert hava koşulları sebebiyle İstanbulluların tedbirli olması istendi.

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle İstanbul’da sıcaklıkların hızla düşeceği ve fırtına ile birlikte kar yağışının etkili olacağı açıklandı.

AKOM turuncu alarma geçti: İşte İstanbul'da bölge bölge kar kalınlıkları - 3

SAAT SAAT RAPORLANDI

19 Şubat Çarşamba (yarın) saat 10.00’dan itibaren fırtına etkisini göstermeye başlayacak. Aynı gün saat 12.00’den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek. 22.00’den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak. 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.

AKOM turuncu alarma geçti: İşte İstanbul'da bölge bölge kar kalınlıkları - 4

KAR KALINLIĞI 40 CM’Yİ BULABİLİR

AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek:

E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm,
E-5 ile TEM arasında 10-30 cm,
TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm,
Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

AKOM turuncu alarma geçti: İşte İstanbul'da bölge bölge kar kalınlıkları - 5

BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ

20 Şubat Perşembe akşamından itibaren hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Özellikle ulaşımda aksamalar, elektrik ve doğalgaz kesintileri, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

AKOM turuncu alarma geçti: İşte İstanbul'da bölge bölge kar kalınlıkları - 6

AKOM, kamu kurumları ve vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirterek zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği ve zincir bulundurulması, su, doğalgaz ve elektrik tesisatlarının korunması ve sokakta kalanlar için sıcak barınak ile canlılar için yiyecek temin edilmesi gerektiğini dile getirdi.

AKOM turuncu alarma geçti: İşte İstanbul'da bölge bölge kar kalınlıkları - 7

Hava koşullarının İstanbul’da en az bir hafta boyunca etkili olacağı beklenirken gelişmelerin AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularından takip edilmesi tavsiye edildi.

DAHA FAZLA GÖSTER