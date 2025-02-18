AKOM turuncu alarma geçti: İşte İstanbul'da bölge bölge kar kalınlıkları
İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) son dakika açıklaması geldi. AKOM, kar yağışının İstanbul'da bir hafta kalabileceğini ve kalınlığın 40 santimereye bulabileceğini duyurdu.
Soğuk hava dalgası İstanbul'a giriş yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.
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