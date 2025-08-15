AKOM uyardı: İstanbul'a kuvvetli fırtına geliyor

METEOROLOJİ DE UYARDI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.