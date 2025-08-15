AKOM uyardı: İstanbul'a kuvvetli fırtına geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

AKOM uyardı: İstanbul'a kuvvetli fırtına geliyor - 1

AKOM, İstanbul için fırtına uyarısında bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde çarşamba gününden beri etkili olan poyraz fırtınasının bugün etkisini artırarak kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin öngörüldüğü belirtildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

AKOM uyardı: İstanbul'a kuvvetli fırtına geliyor - 2

GECELERİ SERİN GÜNLER YAŞANACAK

Fırtınanın gece saatlerinden itibaren kuvvetini azaltması, cumartesi akşam saatlerinden itibaren ise bölge genelinde etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, İstanbul'da gelecek hafta boyunca hava sıcaklıklarının gün içerisinde 28-31 derece aralığında seyredeceği, gece saatlerinden ise 20 dereceler civarına gerileyerek serin günler yaşanacağının tahmin edildiği kaydedildi.

AKOM uyardı: İstanbul'a kuvvetli fırtına geliyor - 3

Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı ve tedbirli olmasının önem arz ettiği vurgulandı.

AKOM uyardı: İstanbul'a kuvvetli fırtına geliyor - 4

METEOROLOJİ DE UYARDI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

AKOM uyardı: İstanbul'a kuvvetli fırtına geliyor - 5

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklığın 30 derece olması bekleniyor.

DAHA FAZLA GÖSTER