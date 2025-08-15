AKOM uyardı: İstanbul'a kuvvetli fırtına geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
AKOM, İstanbul için fırtına uyarısında bulundu.
AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde çarşamba gününden beri etkili olan poyraz fırtınasının bugün etkisini artırarak kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin öngörüldüğü belirtildi.