AKOM ve meteorolojinin ardından İstanbul için bir uyarıda İstanbul Valiliği'nden geldi.



Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İstanbul genelinde 26 Aralık Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece azalmasının beklendiği, soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği belirtildi.

İstanbul’da Cuma ve Cumartesi günleri yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağı, şehrin kuzey kesimleri ile yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunduğu hatırlatılırken, vatandaşlardan gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don hadiseleri hususunda dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AKOM'dan yapılan uyarıda da sıcaklıkların pazar akşamından itibaren 5 derecelerin altına düşeceği belirtilirken, pazar ve pazartesi için kar uyarısında bulunuldu.