AKOM ve meteorolojinin ardından İstanbul Valiliği uyardı. Sıcaklık 10 derece düşecek, kar bekleniyor
25.12.2025 08:23
Son Güncelleme: 25.12.2025 20:36
NTV - Haber Merkezi
Yarından itibaren yurda Rusya üzerinden soğuk hava dalgası ve kar yağışı geliyor. Hafta sonu yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı etkili olacak. İstanbul için de art arda uyarılar geldi. Son olarak İstanbul Valiliği önümüzdeki iki gün için kar ve şiddetli yağış uyarısı yaptı.
Kar bekleyenleri sevindiren haber geldi.
Rusya üzerinden gelecek olan soğuk hava dalgasıyla beraber kar da etkili olacak.
Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek ve beklenen kar da birçok noktada yağacak.
İSTANBUL VALİLİĞİ: 2 GÜNE DİKKAT!
AKOM ve meteorolojinin ardından İstanbul için bir uyarıda İstanbul Valiliği'nden geldi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İstanbul genelinde 26 Aralık Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece azalmasının beklendiği, soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği belirtildi.
İstanbul’da Cuma ve Cumartesi günleri yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağı, şehrin kuzey kesimleri ile yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunduğu hatırlatılırken, vatandaşlardan gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don hadiseleri hususunda dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
AKOM'dan yapılan uyarıda da sıcaklıkların pazar akşamından itibaren 5 derecelerin altına düşeceği belirtilirken, pazar ve pazartesi için kar uyarısında bulunuldu.
Rusya üzerinden gelecek soğuk hava dalgasını da ilişkin değerlendirmelerde bulunan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Özellikle 27-29 Aralık arasında cuma, cumartesi ve pazar günlerinde Bolu, Ankara, Eskişehir, Konya ve Sakarya'da kar yağışı bekliyoruz." dedi.
Meteoroloji tahminlerine göre Ocak ayının ilk haftasında kar yağışı ve soğuk hava dalgası etkisini göstermeye devam edecek.
METEOROLOJİDEN İSTANBUL UYARISI
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık Cuma gününden itibaren Marmara Bölgesinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.
Bölgenin doğusunda Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da görülecek yağışların cuma günü aralıklı yağmur, 27 Aralık Cumartesi gününden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların yerini cumartesi günü Anadolu Yakası'nın yükseklerinde karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.
İl genelinde 29 Aralık Pazartesi günü karla karışık yağmur ve yükseklerde de kar yağışı olması tahmin ediliyor.
YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?
Yeni yılın ilk günlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların düşük kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
SICAKLIK 0 DERECEYE KADAR DÜŞECEK
Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bölge genelinde 5 ila 8 derece azalacağı ve soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği bekleniyor.
Bölgede 26 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının İstanbul'da 0, Edirne'de -3, Kırklareli'de -3, Tekirdağ'da -1, Kocaeli'de -1, Sakarya'da -2, Yalova'da 1 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve dona karşı uyarı yapıldı.
AKOM'DAN DA UYARI
AKOM da günlük hava tahmini raporunu yayımladı.
Megakentte sıcaklıkların pazar akşamından itibaren 5 derecelerin altına düşeceğini bildiren AKOM, pazar ve pazartesi için kar uyarısında bulundu.