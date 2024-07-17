AKOM'dan 'dışarı çıkmayın' uyarısı: Sıcaklıklar artmaya devam ediyor (Bugün hava nasıl olacak?)
AKOM'dan İstanbul için sıcak hava uyarısı geldi. Hafta boyunca sıcaklıkların 33-36 dereceler aralığında seyretmesi bekleniyor. Aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması isteniyor. Yurt genelinde ise mevsim normallerinin 3-7 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların artmaya devam etmesi bekleniyor. İstanbul, İzmir ve Ankara'da bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan, Bolu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.