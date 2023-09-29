AKOM'dan hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı
Marmara ve Ege'nin ardından bugün Batı Karadeniz yağışlı havanın etkisi altında. 4 gün daha sürmesi beklenen yağışlar için AKOM ve Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Son rapora göre, 7 kent için sarı kodlu uyarı verilirken AKOM, 30 Eylül Cumartesi ve 1 Ekim Pazar günü kent genelinde kuvvetli yağış uyarısı yaparak, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün ve hafta sonu beklenen hava durumu…
Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girdi. Ülkenin önce batısında, sonra Anadolu'da yağmur geçişleri olacak. Sıcaklıklar 3-4 derece azalıyor.
İstanbul'u sağanak vurdu (Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu)