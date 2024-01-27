AKOM'dan hafta sonu kar yağışı uyarısı (26 il için sarı ve turuncu kod)

Soğuk ve yağışlı hava dalgası, Türkiye genelinde etkili oluyor. Ülkede kuvvetli̇ soğuklar şubat başına kadar kalacak. İstanbul'da devam eden yağış, akşam ve gece saatleri̇nde sulu kara, kentin iç kesimlerinde kara döneşecek. Sonraki̇ günlerde yağmur ve sulu kar var. Bugün Meteoroloji tarafından Batı Karadeniz ve Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. AKOM'dan da İstanbul için bir uyarı geldi. Hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın Cumartesi yağmur, Pazar günü ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde devam edeceği belirtildi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer bölgelerde beklenen hava durumu...

AKOM'dan hafta sonu kar yağışı uyarısı (26 il için sarı ve turuncu kod) - 1

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul’da hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacak. Bugün yağmur, yarın karla karışık yağmura dönüşecek, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Pazartesi günü öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor.

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2-4 derece daha soğuyarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. 

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AKOM'dan hafta sonu kar yağışı uyarısı (26 il için sarı ve turuncu kod) - 2

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Ege'nin kuzey, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, İç Anadolu'nun doğu kesimleri ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Karadeniz kıyı illeri ile Hakkari, Şırnak ve Siirt ile Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AKOM'dan hafta sonu kar yağışı uyarısı (26 il için sarı ve turuncu kod) - 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporuna göre hava sıcaklıkları yarından itibaren mevsim normallerinin altına düşecek.

AKOM'dan hafta sonu kar yağışı uyarısı (26 il için sarı ve turuncu kod) - 4

26 İL İÇİN SARI VE TURUNCU UYARI

MGM tarafından Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis,  Erzincan, Erzurum, Giresun, Kars, Kastamonu, Mardin, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Ardahan, Karabük ve Düzce illeri için sarı kodlu uyarı yapıldı. 

Bolu, Hakkari ve Şırnak için turuncu kodlu kar uyarısı yapıldı. 

AKOM'dan hafta sonu kar yağışı uyarısı (26 il için sarı ve turuncu kod) - 5

UYARILAR

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeybatı ve batılı, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatılı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde; Siirt, Şırnak ve Hakkari ile Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AKOM'dan hafta sonu kar yağışı uyarısı (26 il için sarı ve turuncu kod) - 6

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinden başlamak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

AKOM'dan hafta sonu kar yağışı uyarısı (26 il için sarı ve turuncu kod) - 7

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

MUĞLA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKOM'dan hafta sonu kar yağışı uyarısı (26 il için sarı ve turuncu kod) - 8

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKOM'dan hafta sonu kar yağışı uyarısı (26 il için sarı ve turuncu kod) - 9

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimleri hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

KONYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKOM'dan hafta sonu kar yağışı uyarısı (26 il için sarı ve turuncu kod) - 10

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçmesi; yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AKOM'dan hafta sonu kar yağışı uyarısı (26 il için sarı ve turuncu kod) - 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyı illerinde kuvvetli olmak üzere, kıyılarda yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

RİZE °C, 8°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AKOM'dan hafta sonu kar yağışı uyarısı (26 il için sarı ve turuncu kod) - 12

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari ve Şırnak ile Van'ın güney çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AĞRI °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu, güney çevrelerinde yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AKOM'dan hafta sonu kar yağışı uyarısı (26 il için sarı ve turuncu kod) - 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU 

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SİİRT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yoğun kar yağışlı

AKOM'dan hafta sonu kar yağışı uyarısı (26 il için sarı ve turuncu kod) - 14

27 OCAK CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

AKOM'dan hafta sonu kar yağışı uyarısı (26 il için sarı ve turuncu kod) - 15

28 OCAK PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

AKOM'dan hafta sonu kar yağışı uyarısı (26 il için sarı ve turuncu kod) - 16

29 OCAK PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

AKOM'dan hafta sonu kar yağışı uyarısı (26 il için sarı ve turuncu kod) - 17

30 OCAK ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

AKOM'dan hafta sonu kar yağışı uyarısı (26 il için sarı ve turuncu kod) - 18

31 OCAK PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

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