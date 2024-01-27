AKOM'dan hafta sonu kar yağışı uyarısı (26 il için sarı ve turuncu kod)
Soğuk ve yağışlı hava dalgası, Türkiye genelinde etkili oluyor. Ülkede kuvvetli̇ soğuklar şubat başına kadar kalacak. İstanbul'da devam eden yağış, akşam ve gece saatleri̇nde sulu kara, kentin iç kesimlerinde kara döneşecek. Sonraki̇ günlerde yağmur ve sulu kar var. Bugün Meteoroloji tarafından Batı Karadeniz ve Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. AKOM'dan da İstanbul için bir uyarı geldi. Hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın Cumartesi yağmur, Pazar günü ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde devam edeceği belirtildi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer bölgelerde beklenen hava durumu...
AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul’da hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacak. Bugün yağmur, yarın karla karışık yağmura dönüşecek, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Pazartesi günü öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor.
İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2-4 derece daha soğuyarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.