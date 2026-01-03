AKOM ve Valilikten İstanbul için fırtına uyarısı: 80 kilometre hıza ulaşacak. Kar yerini yağmura bıraktı, sıcaklık yükseliyor
03.01.2026 03:23
Son Güncelleme: 03.01.2026 03:35
NTV - Haber Merkezi
Türkiye'de birçok il yeni yıla kar yağışı ve dondurucu soğukla girdi. Bazı bölgelerde yağışlar devam ederken bazıları yerini soğuğa bıraktı. Marmara Bölgesi'nde, İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde hava sıcaklığı 10 derece birden yükselecek ama kuvvetli lodos fırtınası bekleniyor. Peki hafta sonu yurt genelinde havalar nasıl olacak?
MARMARA BÖLGESİ VE İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI
Bugün günün ilk saatlerinden pazar gecesine kadar İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da, kuvvetli lodos ve fırtına bekleniyor.
AKOM: RÜZGARIN HIZI 80 KİLOMETREYE ÇIKACAK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava, yerini ılık bir havaya bırakacak.
Bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın aralıklarla fırtına, kısa süreli hamlelerle saatte 50 ila 80 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Lodos yönlü rüzgarların etkisiyle sıcaklıkların hafta sonu 13 ila 16 derece civarına yükselmesi bekleniyor.
Pazar günü saat 22.00'ye kadar sürmesi öngörülen lodos fırtınası nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
BİR UYARI DA İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN
İstanbul Valiliği de megakent için bir uyarı paylaştı. Uyarıda rüzgarın bugün ilk saatlerden Pazar günü gece saatlerine kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi. Hava sıcaklığının 14 dereceye kadar yükseleceği hatırlatılan açıklamada fırtınaya bağlı ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi durumlara karşı dikkatli olunması istendi.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Kar yağışı bazı bölgelerde yerini yağmura bırakacak. İstanbul ve İzmir'de yağmur bekleniyor. Donurucu soğuğun etkisindeki Ankara'da ise sıcaklık biraz yükselecek.
İstanbul'da bugün sabah saatlerinde aralıklarla yağış kendini gösterecek, Pazar ve Pazartesi yağışlar kesilecek. Başkentte 3 gün yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı Cumartesi 4, Pazar 7, Pazartesi ise 9 dereceye kadar yükselecek. İzmir'de ise önümüzdeki 3 gün sağanak yağış görülecek.
İzmir, Balıkesir ve Aydın'da kıyı kesimler için, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sel ve su baskını uyarısı var.
SICAKLIKLAR NEDEN HIZLA YÜKSELİYOR?
Türkiye birçok şehirde yeni yıla yoğun kar yağışıyla, dondurucu soğukla girdi. Ama sıcaklık yeniden yükseliyor. Örneğin İstanbul'da ortalama 10 derece fark olacak. Peki bu normal mi yoksa iklim değişikliğinin sonuçlarını mı yaşıyoruz? NTV'nin sorularını yanıtlayan İklim Bilimci Prof. Dr. Murat Türkeş, “Hava sistemlerinin kışın geçişi böyle oluyor. Yağışlı çok soğuk bir havanın ardından önce kuru dondurucu yüksek basınç etkili olur ama hemen onun arkasından yeni bir sistem gelir. Yağışlı görece sıcak havayı oluşturur. Türkiye'de de tam bu olacak.” dedi.
Türkeş, kış mevsiminde olan ardışık hava durumu tiplerinin ille de iklim değişikliğine bağlamanın her zaman anlamlı olmadığını belirtti.
24 İL İÇİN SARI KODLU FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı kodlu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz için vatandaşlardan fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İDO VE BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
Marmara'da beklenen lodos fırtınası nedeniyle İstanbul deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
İPTAL EDİLEN SEFERLER