AKOM ve Valilikten İstanbul için fırtına uyarısı: 80 kilometre hıza ulaşacak. Kar yerini yağmura bıraktı, sıcaklık yükseliyor

Türkiye birçok şehirde yeni yıla yoğun kar yağışıyla, dondurucu soğukla girdi. Ama sıcaklık yeniden yükseliyor. Örneğin İstanbul'da ortalama 10 derece fark olacak. Peki bu normal mi yoksa iklim değişikliğinin sonuçlarını mı yaşıyoruz? NTV'nin sorularını yanıtlayan İklim Bilimci Prof. Dr. Murat Türkeş, “Hava sistemlerinin kışın geçişi böyle oluyor. Yağışlı çok soğuk bir havanın ardından önce kuru dondurucu yüksek basınç etkili olur ama hemen onun arkasından yeni bir sistem gelir. Yağışlı görece sıcak havayı oluşturur. Türkiye'de de tam bu olacak.” dedi.

Türkeş, kış mevsiminde olan ardışık hava durumu tiplerinin ille de iklim değişikliğine bağlamanın her zaman anlamlı olmadığını belirtti.