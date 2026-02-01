AKOM'dan İstanbul için kar ve soğuk uyarısı. "Sıcaklık kar değerlerine gerileyecek"

Balkanlar ve Orta Akdeniz'den gelen soğuk hava dalgasıyla Trakya ve İstanbul'da hava hızla soğuyacak. AKOM'dan yarın için yeni bir uyarı yapıldı. Sabah saatlerinden itibaren sıcaklığın 2 dereceye kadar düşerek, kar değerlerine gerileyeceği belirtildi. Valilik de bugün etkisini artıran kuvvetli sağanak yağışın birçok ilçede yerini karla karışık yağmur ve kara bırakacağı uyarısı yaptı.