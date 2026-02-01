AKOM'dan İstanbul için kar ve soğuk uyarısı. "Sıcaklık kar değerlerine gerileyecek"
01.02.2026 03:41
Son Güncelleme: 01.02.2026 21:08
NTV - Haber Merkezi
Balkanlar ve Orta Akdeniz'den gelen soğuk hava dalgasıyla Trakya ve İstanbul'da hava hızla soğuyacak. AKOM'dan yarın için yeni bir uyarı yapıldı. Sabah saatlerinden itibaren sıcaklığın 2 dereceye kadar düşerek, kar değerlerine gerileyeceği belirtildi. Valilik de bugün etkisini artıran kuvvetli sağanak yağışın birçok ilçede yerini karla karışık yağmur ve kara bırakacağı uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre batı illerinde yağışlar kuvvetleniyor.
AKOM'dan yapılan açıklamada, geçen hafta boyunca 14-18 derece aralığında seyreden bahar sıcaklıklarının, hava sistemindeki değişimle 7 derece seviyelerine gerilediği belirtildi.
Akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde saatte 40-75 kilometre eseceği, gece saatlerine kadar ise yer yer kuvvetli sağanak geçişler beklendiği aktarılan açıklamada, gece etkisini azaltması öngörülen yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren yeniden etkili olmaya başlamasının beklendiği ifade edildi.
KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR
Açıklamada, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 2-4 derece azalarak kar değerlerine gerileyeceği, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir başta olmak üzere batı bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülebileceği belirtildi.
Soğuk ve yağışlı havanın salı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi, çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların yeniden artarak 15 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor.
VATANDAŞLARA UYARI
Vatandaşlar, beklenen kuvvetli sağanak ile yarın ve salı sabahına kadar etkili olması beklenen kış koşulları nedeniyle yaşanabilecek su baskını, göllenme, kar yağışı, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıldı.
VALİLİKTEN FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri ve AKOM'un ardından bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi.
Valilik yarın, beklenen rüzgarın kuzeyli yönlerden; kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği ve ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
MGM'nin tahminlerine göre yağışların Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusunun kuvvetli, Muğla, Antalya'nın doğusu, Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın batısında çok kuvvetli, Aydın'ın batı ilçeleri, İzmir'in batısında yer yer şiddetli olması bekleniyor.
13 KENTE UYARI
MGM İzmir ve Aydın için turuncu; Antalya, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kırklareli, Konya, Manisa ve Muğla için ise sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarı yayınladı.