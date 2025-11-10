AKOM'dan İstanbul için uyarı: Bu gece başlıyor
10.11.2025 15:00
NTV - Haber Merkezi
İstanbul, yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Yarın megakentte şiddetli yağmur beklenirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yağışların hafta boyunca süreceğini bildirdi.
İstanbul'a yağmur geliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) yayımladığı rapora göre, megakentte bu gece saatleri itibarıyla kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların cuma gününe kadar süreceğinin ifade edildiği raporda, sıcaklıkların mevsim normallerinde olması bekleniyor.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı rapora göre ise yağışlar Marmara ve Trakya bölgelerinde de etkili olacak.
Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale'de sağanak geçişleri görülecek.
Yağışlar batı illerinde kuvvetli olması bekleniyor.