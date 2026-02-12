AKOM'dan İstanbul'a bir haftalık uyarı! Fırtına ve sağanak bekleniyor
12.02.2026 05:05
Son Güncelleme: 12.02.2026 10:39
NTV - Haber Merkezi
Bugünden itibaren artan sıcaklıkla İstanbul, pazar günü 18 dereceyle bahar havası yaşayacak. Ancak daha sonra megakentte bir hafta sürecek kuvvetli fırtına ve sağanak bekleniyor. İşte Türkiye ve İstanbul'un hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece artacak, birçok bölgede kuvvetli yağışlar görülecek.
AKOM'DAN FIRTINA UYARISI
AKOM'un raporuna göre İstanbul'da sıcaklıklar bugün itibarıyla hafta sonuna kadar yükselecek. Yapılan açıklamada, kentte fırtına ve sağanak geçişlerinin etkili olmasının beklendiği kaydedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yapılan açıklamada, "Önümüzdeki bir hafta boyunca rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına (30-60km/s) şeklinde esmesi beklenirken aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı sıcaklıkların da bugün itibari ile artarak hafta sonuna (Pazar) kadar 18 dereceler civarına bahar değerine yükseleceği öngörülüyor" denildi.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:
13 Şubat Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
14 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu, sabah yağmurlu
15 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu
16 Şubat Pazartesi: Kuvvetli sağanak yağmurlu
17 Şubat Salı: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
18 Şubat Çarşamba: Kuvvetli sağanak yağmurlu
METREKAREYE 100 KİLOGRAM YAĞIŞ
Kıyı Ege ve Akdeniz için de Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) alarm verdi. Tahminlere göre Çanakkale, Balıkesir İzmir, Aydın, Muğla, Antalya’nın doğu ilçelerinde yağışlar çok kuvvetli olacak.
Uyarıya göre özellikle Muğla’nın kıyı kesimlerinde metrekareye 100 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.
MGM bu bölgelerde yaşayanların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile kıyı kesimlerde hortum riskine karşı tedbirli olmaya çağırdı.
11 İLE SARI KOD
MGM sarı kod yayınlayarak Antalya, Aydın, Balıkesir, Mersin, İzmir, Manisa, Muğla'ya çok kuvvetli sağanak; Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli için ise kuvvetli sağanak ve kar uyarısı yaptı.
İKİ İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Bodrum ve Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamada, son uyarılar çerçevesinde 12 Şubat Perşembe günü Bodrum ve Milas ilçelerinde yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları beklendiği ve bu nedenle okulların 1 gün tatil edildiği duyuruldu.
FIRTINA, HORTUM
Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi devam ediyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 6/10 derece.
- İstanbul 7/13 derece.
- Denizli 7/15 derece.
- İzmir 10/17 derece.
- Adana 10/16 derece.
- Ankara 1/9 derece.
- Samsun 6/19 derece.
- Erzurum -4/4 derece.
- Malatya 4/12 derece.
- Kars -7/2 derece
- Diyarbakır 6/12 derece.
- Gaziantep 6/11 derece.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan haftalık hava durumu tahmin grafiğinde de; hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini paylaşıldı.