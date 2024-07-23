AKOM'dan İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı: Yağmur gelecek ama hava serinlemeyecek! (Bugün hava nasıl olacak?)

Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası kaç gün daha etkili olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, sıcaklıkların bir nebze düşeceğini, iç kesimlerde çarşamba gününden itibaren sağanak beklendiğini söyledi.

Özdemirci, sıcaktan bunalan İstanbul’da da bugün ve yarın yağmur beklentisi olduğunu ifade etti.

AKOM'DAN UYARI

AKOM'dan yapılan açıklamada, 28 derece civarında hava sıcaklığının yaşandığı kentte, rüzgarın poyrazdan orta kuvvette aralıklarla kuvvetlice esmesinin beklendiği, öğle saatlerinde sıcaklıkların 33 derece civarında seyredeceği kaydedildi.



Öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, yağışların, geçen iki haftadan beri yaşanan sıcak ve bunaltıcı havanın etkisini azaltılacağı dile getirildi.



Açıklamada, hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normalleri civarı ve 1-2 derece üzerinde seyredeceği belirtilerek, kentte sıcaklıkların 5 Ağustos'a kadar mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği ifade edildi.