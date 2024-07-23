AKOM'dan İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı: Yağmur gelecek ama hava serinlemeyecek! (Bugün hava nasıl olacak?)

Türkiye’yi kavuran sıcak hava dalgası, sağanak arası veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini duyurdu. Gündüz saatlerindeki hava sıcaklığının, 3 gün boyunca 32-33 derecelerde seyretmesi bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de bu hafta beklenen hava durumu…

AKOM'dan İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı: Yağmur gelecek ama hava serinlemeyecek! (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası kaç gün daha etkili olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, sıcaklıkların bir nebze düşeceğini, iç kesimlerde çarşamba gününden itibaren sağanak beklendiğini söyledi.

Özdemirci, sıcaktan bunalan İstanbul’da da bugün ve yarın yağmur beklentisi olduğunu ifade etti.

AKOM'DAN UYARI

AKOM'dan yapılan açıklamada, 28 derece civarında hava sıcaklığının yaşandığı kentte, rüzgarın poyrazdan orta kuvvette aralıklarla kuvvetlice esmesinin beklendiği, öğle saatlerinde sıcaklıkların 33 derece civarında seyredeceği kaydedildi.

Öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, yağışların, geçen iki haftadan beri yaşanan sıcak ve bunaltıcı havanın etkisini azaltılacağı dile getirildi.

Açıklamada, hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normalleri civarı ve 1-2 derece üzerinde seyredeceği belirtilerek, kentte sıcaklıkların 5 Ağustos'a kadar mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği ifade edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

AKOM'dan İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı: Yağmur gelecek ama hava serinlemeyecek! (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Yurtta mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıkların yarından itibaren azalacağına işaret eden Özdemirci, “Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyrediyor. Ancak sıcaklıklar, özellikle iç kesimlerde mevsim normallerine düşecek. Cumartesi gününden itibaren ise iç kesimlerde biraz daha düşecek ve önümüzdeki günlerde şu anda yaşadığımız sıcaklıklardan daha düşük sıcaklıklar göreceğiz.” diye konuştu.

AKOM'dan İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı: Yağmur gelecek ama hava serinlemeyecek! (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

İÇ BÖLGELERDE SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Özdemirci, İç Anadolu Bölgesi’nde 35-36 derece seyreden sıcaklıkların çarşambadan itibaren 32 ve cumartesi gününden sonra 28-29 dereceye kadar düşeceğini aktardı.

Sıcaklık düşüşünün özellikle yurdun iç kesimlerinde yaşanacağını vurgulayan Özdemirci, sahil kesimlerinde sıcaklıkların sadece 1-2 derece azalacağını bildirdi.
AKOM'dan İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı: Yağmur gelecek ama hava serinlemeyecek! (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

MARMARA'NIN BATISINDAN BAŞLAYACAK, İÇ KESİMLERE İLERLEYECEK

Bugün Marmara’nın batısı, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Konya ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklarla sağanak beklendiğini anlatan Özdemirci, şunları kaydetti:

“Çarşamba günü sağanağın etki alanı genişleyecek, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu Bölgesi genelinde, Akdeniz'in iç kesimleri ve Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Öte yandan Aydın ve Denizli'de 42-43, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde olacak.”
AKOM'dan İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı: Yağmur gelecek ama hava serinlemeyecek! (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

İSTANBUL’DA YAĞMUR BEKLENTİSİ

İstanbul’da bugün ve yarın gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getiren Özdemirci, 3 gün boyunca sıcaklıkların gündüz 32-33, gece 25-26 arasında seyredeceğini söyledi.

AKOM'dan İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı: Yağmur gelecek ama hava serinlemeyecek! (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

ANKARA’DA SICAKLIK DÜŞECEK

Ankara’da bugün parçalı bulutlu havanın hakim olacağını ve yağış beklentisinin olmadığını kaydeden Özdemirci, “Çarşamba günü özellikle merkez ve doğu ilçelerinde yağış beklentimiz var. Perşembe günü yağışlı, 21-33 derece sıcaklık bekliyoruz.” dedi.

AKOM'dan İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı: Yağmur gelecek ama hava serinlemeyecek! (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

İZMİR’DE SICAKLARA DEVAM

Özdemirci, İzmir’de 3 gün boyunca sağanak beklenmediğini, sıcaklıkların 36-38 derecelerde seyredeceğini ifade etti.

AKOM'dan İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı: Yağmur gelecek ama hava serinlemeyecek! (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

AKOM'dan İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı: Yağmur gelecek ama hava serinlemeyecek! (Bugün hava nasıl olacak?) - 9
AKOM'dan İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı: Yağmur gelecek ama hava serinlemeyecek! (Bugün hava nasıl olacak?) - 10
AKOM'dan İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı: Yağmur gelecek ama hava serinlemeyecek! (Bugün hava nasıl olacak?) - 11
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