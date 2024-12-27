AKOM’dan İstanbul’un üç ilçesine kar uyarısı
İstanbul’da bugün kısa süreli kar yağışı bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) saat 15.00’ten sonra Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinde kısa süreli kar yağışı beklendiği uyarısında bulundu. AKOM, Büyükçekmece ve batısında kalan ilçeler için ise kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi. Hava sıcaklığının 10 derecenin altına düşeceği kentte soğuk hava pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
İstanbul’da saat 15.00’ten sonra kar bekleniyor.Açıklama İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan (AKOM) geldi.