AKOM’dan İstanbul’un üç ilçesine kar uyarısı

İstanbul’da bugün kısa süreli kar yağışı bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) saat 15.00’ten sonra Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinde kısa süreli kar yağışı beklendiği uyarısında bulundu. AKOM, Büyükçekmece ve batısında kalan ilçeler için ise kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi. Hava sıcaklığının 10 derecenin altına düşeceği kentte soğuk hava pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

AKOM’dan İstanbul’un üç ilçesine kar uyarısı - 1

İstanbul’da saat 15.00’ten sonra kar bekleniyor.

Açıklama İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan (AKOM) geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

AKOM’dan İstanbul’un üç ilçesine kar uyarısı - 2

ÜÇ İLÇEDE ETKİLİ OLACAK

AKOM’dan yapılan açıklamada, İstanbul’un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebileceği uyarısında bulundu.

Kuzey yönlerden esen rüzgarın 70 kilometre hıza ulaşacağı belirtilen açıklamada, saat 15.00 itibarıyla Silivri, Çatalca ve Arnavutköy’de kısa süreli kar yağışı görüleceği ifade edildi.
AKOM’dan İstanbul’un üç ilçesine kar uyarısı - 3

Yağışların gün boyu aralıklarla devam edip, saat 23.00 sıralarında etkisini yitireceği belirtildi.

AKOM’dan İstanbul’un üç ilçesine kar uyarısı - 4

BÜYÜKÇEKMECE’NİN BATISINDA KUVVETLİ SAĞANAĞA DİKKAT

AKOM’un açıklamasına göre Büyükçekmece’nin batısında kalan bölgeler için ise kuvvetli yağış bekleniyor.

Sıcaklığın 10 derecenin altına düştüğü kentte soğuk havanın pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.
AKOM’dan İstanbul’un üç ilçesine kar uyarısı - 5

28 ARALIK CUMARTESİ

Yurt gelinde önümüzdeki hafta beklenen hava durumu tahmini ise şöyle...

AKOM’dan İstanbul’un üç ilçesine kar uyarısı - 6

29 ARALIK PAZAR

AKOM’dan İstanbul’un üç ilçesine kar uyarısı - 7

30 ARALIK PAZARTESİ

AKOM’dan İstanbul’un üç ilçesine kar uyarısı - 8

31 ARALIK SALI

AKOM’dan İstanbul’un üç ilçesine kar uyarısı - 9

1 OCAK ÇARŞAMBA

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