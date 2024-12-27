AKOM’dan İstanbul’un üç ilçesine kar uyarısı

BÜYÜKÇEKMECE’NİN BATISINDA KUVVETLİ SAĞANAĞA DİKKAT

AKOM’un açıklamasına göre Büyükçekmece’nin batısında kalan bölgeler için ise kuvvetli yağış bekleniyor.

Sıcaklığın 10 derecenin altına düştüğü kentte soğuk havanın pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.