AKOM'dan kar yağışı uyarısı (31 il için sarı ve turuncu kod)

Soğuk ve yağışlı hava dalgası, Türkiye genelinde etkili oluyor. Bugün Meteoroloji tarafından Batı Karadeniz ve Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. AKOM'dan da İstanbul için bir uyarı geldi. Hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın Cumartesi yağmur, Pazar günü ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şelinde devam edeceği belirtildi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer bölgelerde beklenen hava durumu...

AKOM'dan kar yağışı uyarısı (31 il için sarı ve turuncu kod) - 1

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul’da hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Cumartesi yağmur şeklinde görülecek yağışların Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Pazartesi günü öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor.

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2-4 derece daha soğuyarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. 

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 1-10 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

AKOM'dan kar yağışı uyarısı (31 il için sarı ve turuncu kod) - 2

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Bolu, Kastamonu, Karabük çevreleri, Zonguldak, Bartın, Düzce illerinin yüksek kesimleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri, Güneydoğu Anadolu bölge geneli, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Hatay, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri, Adana'nın kıyı, Van'ın güney kesimleri, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Malatya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AKOM'dan kar yağışı uyarısı (31 il için sarı ve turuncu kod) - 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporuna göre hava sıcaklıkları Pazar gününden itibaren mevsim normallerinin altına düşecek.

AKOM'dan kar yağışı uyarısı (31 il için sarı ve turuncu kod) - 4

31 İL İÇİN SARI VE TURUNCU UYARI

MGM tarafından Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep,  Kars, Kastamonu, Malatya, Mardin, Muş, Sakarya,  Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Bayburt, Batman,Bartın, Ardahan, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illeri için sarı kodlu uyarı yapıldı. 

Bolu, Hakkari ve Şırnak için turuncu kodlu kar uyarısı yapıldı. 

AKOM'dan kar yağışı uyarısı (31 il için sarı ve turuncu kod) - 5

UYARILAR

HAVA SICAKLIĞI: Güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Bolu, Kastamonu, Karabük çevreleri, Zonguldak, Bartın, Düzce illerinin yüksek kesimleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri, Güneydoğu Anadolu bölge geneli, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Hatay, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri, Adana'nın kıyı, Van'ın güney kesimleri, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Malatya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AKOM'dan kar yağışı uyarısı (31 il için sarı ve turuncu kod) - 6

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya'nın güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur, güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası ile zamanla il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKOM'dan kar yağışı uyarısı (31 il için sarı ve turuncu kod) - 7

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKOM'dan kar yağışı uyarısı (31 il için sarı ve turuncu kod) - 8

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Hatay çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MERSİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKOM'dan kar yağışı uyarısı (31 il için sarı ve turuncu kod) - 9

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AKOM'dan kar yağışı uyarısı (31 il için sarı ve turuncu kod) - 10

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Zonguldak, Bartın ve Düzce illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 2°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu, yükseklerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu

AKOM'dan kar yağışı uyarısı (31 il için sarı ve turuncu kod) - 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bayburt çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

RİZE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

TOKAT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

AKOM'dan kar yağışı uyarısı (31 il için sarı ve turuncu kod) - 12

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeydoğusu, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri, Van'ın güney kesimleri, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Malatya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AĞRI °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKOM'dan kar yağışı uyarısı (31 il için sarı ve turuncu kod) - 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU 

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

MARDİN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

AKOM'dan kar yağışı uyarısı (31 il için sarı ve turuncu kod) - 14

26 OCAK CUMA HAVA NASIL OLACAK?

AKOM'dan kar yağışı uyarısı (31 il için sarı ve turuncu kod) - 15

27 OCAK CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

AKOM'dan kar yağışı uyarısı (31 il için sarı ve turuncu kod) - 16

28 OCAK PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

AKOM'dan kar yağışı uyarısı (31 il için sarı ve turuncu kod) - 17

29 OCAK PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

AKOM'dan kar yağışı uyarısı (31 il için sarı ve turuncu kod) - 18

30 OCAK ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

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