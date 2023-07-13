AKOM'dan sıcaklık uyarısı | Meteoroloji uzmanları tarih verdi: Aşırı sıcaklar ne kadar sürecek?
Meteoroloji uzmanları, Afrika üzerinden gelen çöl sıcaklıklarının yarın ve cumartesi pik seviyelere ulaşacağını belirterek sıcak havaların 15 Ağustos'a kadar süreceğini, aşırı sıcakların ise 10 gün boyunca etkili olacağını belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden de (AKOM) yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı. AKOM'un yazılı olarak yaptığı açıklamada hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Vatandaşların 10.00 - 16.00 saatleri arasında güneşin altında zaman geçirmemeleri ve bol sıvı tüketmeleri gerektiği uyarısı yapıldı.
Meteoroloji uzmanlarından sıcak hava uyarısı geldi.
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