AKOM'dan sıcaklık uyarısı | Meteoroloji uzmanları tarih verdi: Aşırı sıcaklar ne kadar sürecek?

Meteoroloji uzmanları, Afrika üzerinden gelen çöl sıcaklıklarının yarın ve cumartesi pik seviyelere ulaşacağını belirterek sıcak havaların 15 Ağustos'a kadar süreceğini, aşırı sıcakların ise 10 gün boyunca etkili olacağını belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden de (AKOM) yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı. AKOM'un yazılı olarak yaptığı açıklamada hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Vatandaşların 10.00 - 16.00 saatleri arasında güneşin altında zaman geçirmemeleri ve bol sıvı tüketmeleri gerektiği uyarısı yapıldı.

AKOM'dan sıcaklık uyarısı | Meteoroloji uzmanları tarih verdi: Aşırı sıcaklar ne kadar sürecek? - 1

Meteoroloji uzmanlarından sıcak hava uyarısı geldi.

Türkiye aşırı sıcakların etkisinde: 'Gerekmedikçe dışları çıkmayın' uyarısı

TÜRKİYE HABERLERİ

AKOM'dan sıcaklık uyarısı | Meteoroloji uzmanları tarih verdi: Aşırı sıcaklar ne kadar sürecek? - 2

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, yurtta etkili olan sıcak hava dalgasına ilişkin açıklamada bulundu.

AKOM'dan sıcaklık uyarısı | Meteoroloji uzmanları tarih verdi: Aşırı sıcaklar ne kadar sürecek? - 3

Tek, "Aşırı sıcaklar bazı kentlerde cuma bazı kentlerde ise cumartesi pik seviyeye çıkacak. Pik noktanın görülmesinden sonra sıcaklıklar birkaç derece düşecek. Sıcaklıklar İstanbul'da 37-38, Ankara'da 39-40, İzmir'de 42, Aydın, Şanlıurfa ve Mardin'de 45 derecelere çıkacak. Trakya'da da iç kesimlerde sıcaklıklar 40 dereceleri görecek." bilgisini verdi.

AKOM'dan sıcaklık uyarısı | Meteoroloji uzmanları tarih verdi: Aşırı sıcaklar ne kadar sürecek? - 4

Kent meydanlarında bulunan termometrelerde ise daha yüksek derecelerin görülebileceğini ifade eden Tek, "Ölçümün yapıldığı noktalarda hava sirkülasyonu olmalı ve termometre direkt güneş ışınımına maruz kalmamalı." dedi.

AKOM'dan sıcaklık uyarısı | Meteoroloji uzmanları tarih verdi: Aşırı sıcaklar ne kadar sürecek? - 5

"16,6 OLAN SON YILLARIN ORTALAMA SICAKLIĞI BU YIL 17 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKTI"

Adil Tek, dünya genelinde sıcaklıkların arttığını belirterek şöyle devam etti:

"Yapılan çalışmalarda bu yıl dünyanın en sıcak yıllarından biri. Normalde 16,6 olan son yılların ortalama sıcaklığı bu yıl içerisinde 17 derecenin üzerine çıkmış durumda. İklim değişikliğini göz ardı etmememiz gerekiyor. Sıcak havaların artacağı geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarda görülüyordu. Bunun en önemli etkenlerinden biri atmosfere salınan sera gazlarının dünya atmosferini ısıtması. Sıcak havalarda güneşin altında kalmaktan kaçınmak gerek. Güneş ışınları sabah 10.00 ile 16.00 arasında dik bir şekilde gelir. Böyle sıcak havalarda ağırlıklı proteinli yiyeceklerden kaçınılması ve alkol tüketiminin azaltılması gerekir. Bununla birlikte ağır egzersizler azaltılarak su tüketiminin de artırılması gerekir."

AKOM'dan sıcaklık uyarısı | Meteoroloji uzmanları tarih verdi: Aşırı sıcaklar ne kadar sürecek? - 6

Sıcak havalarda orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Tek, "Sıcak hava dalgaları ile ormanlardaki nem miktarı düşüyor. Ormanlar çok kuru hale gelmiş vaziyette. En ufak bir durumda yangın çıkma ihtimali çok yüksek, bu nedenle dikkatli olmak gerekir." uyarısında bulundu.

AKOM'dan sıcaklık uyarısı | Meteoroloji uzmanları tarih verdi: Aşırı sıcaklar ne kadar sürecek? - 7

"AŞIRI SICAKLAR 10 GÜN SÜRECEK"

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, sıcak havaların 15 Ağustos'a kadar süreceğini, aşırı sıcakların ise 10 gün boyunca etkili olacağını söyledi.

AKOM'dan sıcaklık uyarısı | Meteoroloji uzmanları tarih verdi: Aşırı sıcaklar ne kadar sürecek? - 8

Mevcut aşırı sıcakların Afrika üzerinden gelen çöl sıcakları olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Bizi etkileyen sistemler Afrika ve Basra Körfezi üzerinden gelen sistemler. Basra alçak basıncı ile Arap Yarımadası üzerinden gelen sıcak hava, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerini etki altına alır. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası ise tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. İkisi birleştiği zaman tüm bölgeler sıcak havanın etkisi altına girmiş oluyor." ifadesini kullandı.

AKOM'dan sıcaklık uyarısı | Meteoroloji uzmanları tarih verdi: Aşırı sıcaklar ne kadar sürecek? - 9

Özdemir, dünyadaki nüfus ve göç artışına değinerek "Metropollerin büyümesi ve buna bağlı olarak fosil yakıtların kullanılmasından dolayı oluşan ısı adaları ve karbondioksitin sera etkisi yapması nedeniyle önümüzdeki yıllarda da sıcaklıkların artışını göreceğiz." dedi.

AKOM'dan sıcaklık uyarısı | Meteoroloji uzmanları tarih verdi: Aşırı sıcaklar ne kadar sürecek? - 10

"KURAKLIK HAD SAFHADA SU TASARRUFU YAPILMALI"

Fosil yakıtların kullanılmasından dolayı yağışların azaldığını kaydeden Özdemir, kuraklığın had safhada olduğunu ve su tasarrufunda bulunulması gerektiğini belirterek "Kuraklığın önüne geçilmesi için tedbir alınmasında fayda var. Barajların su doluluk oranları İstanbul'da geçen senelerde yüzde 76 seviyelerindeyken bu yıl yüzde 40'larda. Sıcak havalarda 11.00 ila 16.00 arasında yaşlı ve çocukların dışarı çıkmamasında fayda var. Sıcaklıklardan dolayı yaşlıların su kaybı ile birlikte sağlığında sıkıntılar görülebilir." açıklamasında bulundu.

AKOM'dan sıcaklık uyarısı | Meteoroloji uzmanları tarih verdi: Aşırı sıcaklar ne kadar sürecek? - 11

AKOM'DAN SICAKLIK UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) batı bölgelerde etkili olacak sıcak hava dalgasıyla ilgili uyarı geldi.

AKOM'dan sıcaklık uyarısı | Meteoroloji uzmanları tarih verdi: Aşırı sıcaklar ne kadar sürecek? - 12

AKOM'dan yapılan açıklamada, “Bugün öğle saatleri itibariyle İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgeleri Orta Akdeniz üzerinden Afrika kökenli yeni ve sıcak hava dalgası altına giriyor. Aynı anda etkili olan iki ayrı sistemin çöl sıcaklarını batı kesimlere taşımasıyla 2 gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8°C üzerine yükseleceği, bölgesel olarak yeni sıcaklık rekorlarının ölçülebileceği tahmin ediliyor. Artan sıcaklıklar ve düşük seyreden nem oranlarının, çalı ve orman yangını riskini de yükselttiğini dikkate alan İBB Ekipleri, 2 gün boyunca nöbet sistemiyle teyakkuzda olacak." denildi.

AKOM'dan sıcaklık uyarısı | Meteoroloji uzmanları tarih verdi: Aşırı sıcaklar ne kadar sürecek? - 13

Açıklamada ayrıca, "13 Temmuz Perşembe ve 14 Temmuz Cuma günü etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle yaşanabilecek güneş çarpması, orman yangınları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan vatandaşların güneşli ortamda bulunmamaları sağlıkları açısından çok önem taşıyor." ifadelerine de yer verildi.

DAHA FAZLA GÖSTER