AKOM'dan yılbaşı uyarısı. İstanbul buz kesecek!
30.12.2025 13:15
AA
"İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı?" sorusu merak edilirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) megakent için yeni uyarı geldi.
İstanbul yılbaşında soğuk ve yağışlı havanın etkisini sürdürecek.
Açıklama İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) geldi.
Kentte yarın sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yağışlı bir hava beklenirken, gün içerisinde sıcaklıkların 5 derece civarında seyredeceği, gece saatlerinde ise 0 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor.
Yağışların özellikle sabah saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
SICAKLIK SIFIRIN ALTINA DÜŞECEK
1 Ocak Perşembe günü ise İstanbul'da en düşük hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar gerilemesi, günün en yüksek sıcaklığının ise 4 derece civarında olması bekleniyor.
Yağış miktarının metrekare başına 1 ila 4 kilogram arasında olacağı tahmin edilirken, yer yer soğuk hava etkisini sürdürecek.
BUZLANMAYA DİKKAT!
AKOM, gece ve sabah erken saatlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yer yer buzlanma ve kaygan zemin riskine karşı sürücülerin ve yayaların dikkatli olması uyarısında bulundu.
Özellikle, yılbaşı gecesi dışarıda olacak vatandaşların hava koşullarını göz önünde bulundurarak tedbirli davranmaları istendi.