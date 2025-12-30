AKOM'dan yılbaşı uyarısı. İstanbul buz kesecek!

Kentte yarın sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu ve yağışlı bir hava beklenirken, gün içerisinde sıcaklıkların 5 derece civarında seyredeceği, gece saatlerinde ise 0 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor.

Yağışların özellikle sabah saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.