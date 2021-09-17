Akrabalar arasında kavga çıktı: 5 yaralı

Karaman'da akrabalar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

DHA 17.09.2021 - 16:24

Akrabalar arasında kavga çıktı: 5 yaralı - 1
Karaman'da husumetli olan akrabalar arasında çıkan demir, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.
Akrabalar arasında kavga çıktı: 5 yaralı - 2
Olay, saat 14.00 sıralarında, Kazımkarabekir Mahallesi Molla Fenari Caddesi Kaygusuz Süleyman Parkı yanında meydana geldi.
Akrabalar arasında kavga çıktı: 5 yaralı - 3
İsmail S.'nin yanına, parkın yanında traktörün kasasında kavun satarken, aralarında husumet bulunan kuzenleri Ali Y. ve kardeşi Fatih Y. geldi. Burada çıkan tartışma, İsmail S.’nin oğulları Bayram S. ve Durmuş S.'nin katılması üzerine demir, sopa ve bıçağında kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Akrabalar arasında kavga çıktı: 5 yaralı - 4
Kavgada Ali Y. ve kardeşi Fatih Y., vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla İsmail S. ve 2 oğlu da sopa ve yumruk darbeleri sonucu yaralandı.
Akrabalar arasında kavga çıktı: 5 yaralı - 5
Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen İsmail S. ve 2 oğlu, polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
Akrabalar arasında kavga çıktı: 5 yaralı - 6
Akrabalar arasında kavga çıktı: 5 yaralı - 7
Akrabalar arasında kavga çıktı: 5 yaralı - 8

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