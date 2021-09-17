Akrabalar arasında kavga çıktı: 5 yaralı

Karaman'da husumetli olan akrabalar arasında çıkan demir, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

İsmail S.'nin yanına, parkın yanında traktörün kasasında kavun satarken, aralarında husumet bulunan kuzenleri Ali Y. ve kardeşi Fatih Y. geldi. Burada çıkan tartışma, İsmail S.’nin oğulları Bayram S. ve Durmuş S.'nin katılması üzerine demir, sopa ve bıçağında kullanıldığı kavgaya dönüştü.