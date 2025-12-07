Akrabası azmettirdi, bıçaklı hırsız altınlarla kaçtı. Odaya kilitlenen ev sahibi canını zor kurtardı
DHA
İstanbul Ümraniye'de hırsızlık yapan bir şüpheli, evde karşılaştığı ev sahibinin kolundaki bilezikleri alıp yatak odasına kilitledi. Kadın, panikle camdan atlarken şüpheli kaçtı. Hırsızı azmettiren kişinin kadının akrabası olduğu ortaya çıktı.
Ilhamurkuyu Mahallesi, Hasan Yıldırım Sokak'ta hırsızlık olayı yaşandı.
Evine giren S.F.; içeride turuncu yelekli, siyah motosiklet kasklı, gri pantolonlu bir kişiyle karşılaştı.
Elinde bıçak olduğu öğrenilen şüpheli, kolundaki 5 altın bileziği ve bir yüzüğünü aldığı S.F.'yi yatak odasına kilitledi.
Şüpheli evde para aramaya devam ettiği sırada yatak odasının penceresini açan S.F., aşağı atladı.
Bunun üzerine paniğe kapılan şüpheli olay yerinden kaçarken yaralanan S.F., Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENEREK ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Gasp Büro Amirliği tarafındany üzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Yapılan operasyonla C.Y.(46) ve H.A.F. (29) gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerden H.A.F.’nin, S.F.’nin akrabası olduğu ortaya çıktı.
AZMETTİRİCİ
H.A.F.'nin, C.Y. adlı şüpheliyi olayı gerçekleştirmesi için azmettirdiği, olayın ardından çalınan altınları kuyumcuya götürerek bozdurduğu öğrenildi.
İMİTASYON YALANI
Yapılan soruşturmada H.A.F.’nin suç ortağına "Altınların bir kısmı imitasyon çıktı" diyerek suç ortağına az para verdiği de tespit edildi.
Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.