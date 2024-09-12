Akrabasını öldürdü, açtığı çukura gömdü: Cinayet ortaya çıkmasın diye “Umreye gitti” dedi
Konya’da tartıştığı eşinin dayısı Murat Açkan’ı tabancayla öldüren Fahri Demirdüzen, naylona sardığı cesedi kazdığı çukura gömdü. Ailesine, Açkan’ın umreye gittiği yalanını söyleyip, cep telefonunu Adana’da sulama kanalına atan, ifadesinde, “Bu zamana kadar cinayeti itiraf etmememin nedeni; bir şekilde kendimi öldürecektim ancak yapamadım. Çok pişmanım.” diyen Demirdüzen, tutuklandı.
Adana’da bir kişi eşinin dayısını öldürüp, Konya’da açtığı üç metrelik çukura gömdü.
Olay, 20 Mart günü Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı kırsal Aziziye Mahallesi’ndeki çiftlikte meydana geldi.
Adana’daki ailesinin yanından ayrılan Murat Açkan, yeğeni Z.D’nin eşi Fahri Demirdüzen’in yanına gitti.
Şeker hastalığı nedeniyle oldukça sinirli olduğu belirtilen Açkan, çiftlikte gezdiği sırada iddiaya göre, Demirdüzen’e, “Neden tarlanın kenarındaki otları temizlemiyorsunuz? Sulama boruları ortada, sürekli beni para göndermem için arıyorsun. Seni neden bu işin başında tutuyoruz.” diyerek bağırıp, küfretti.
Açkan’ın belinden çıkardığı tabancayı boğuşma sırasında alan Demirdüzen, eşinin dayısına kurşun yağdırdı.