Akrabasını öldürdü, açtığı çukura gömdü: Cinayet ortaya çıkmasın diye “Umreye gitti” dedi

YAŞADIĞI SÜSÜ VERMEK İÇİN FATURALARINI ÖDEDİ

Bu tespitler üzerine cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Fahri Demirdüzen, Adana Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunda cinayeti itiraf etti.

Açkan’ın böbrek nakli olduktan sonra agresif birine dönüştüğünü anlatan Demirdüzen, “Murat dayı, çiftliği satın alıp, benim üzerime yaptı. O yokken işlerle ilgileniyordum. Olay günü yanıma gelip, hiçbir sebep yokken beni azarladı. Sonra da eşime ve çocuklarıma ağır küfürler etti. Küfrettiği kişilerin yeğeni olduğunu, susmasını söyledim. Bana tokat atıp, belindeki tabancayı çıkardı. Beni vurmasın diye alıp, şarjördeki mermi bitinceye kadar sıktım. Başında ağladıktan sonra havanın kararmasını bekleyip, iş makinesiyle kaldırdığım cesedi çukura attım. Yaşadığı süsü vermek için de faturalarını ödedim. Bu zamana kadar cinayeti itiraf etmememin nedeni; bir şekilde kendimi öldürecektim ancak yapamadım. Çok pişmanım.” dedi.