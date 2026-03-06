Akran ve veli zorbalığı. "Seni babama öldürtürüm" diyen öğrencinin velisi okulu birbirine kattı

Olayların yaşanmasının ardından okul yönetimi olarak adli makamlar, sosyal hizmetler ve ilgili tüm mercilere başvuru yaptıklarını ve durumu yargıya taşıdıklarını söyleyen okul müdürü, öğrencilerin ve velilerin güvenlik kaygısı duymamaları gerektiğini söyledi.

Yaşanan olayların devamında okul yönetimi tarafından disiplin kuruluna sevk edilen öğrenci, ailesi ile yapılan görüşmede başka bir okula nakledilmesi istendi. Öğrencinin kaydı ailesi tarafından başka bir okula alındı.