Akran ve veli zorbalığı. "Seni babama öldürtürüm" diyen öğrencinin velisi okulu birbirine kattı
06.03.2026 13:38
İHA
İzmir'de özel bir okulda eğitim gören 7'nci sınıf öğrencisinin akran zorbalığı yaptığı iddiaları üzerine okul yönetimi inceleme başlattı. Okula çağrılan öğrencinin velisi, okul müdürünün odasında saldırgan tavırlar sergilediği ileri sürüldü.
Olay, 10 Şubat'ta yaşandı.
Y.A. isimli bir öğrencinin, arkadaşlarına “Seni babama öldürtürüm” gibi ifadelerde mesajlar ve mektuplar gönderdiği ve Whatsapp gruplarında da küfür ve hakaret içerikli sözlerle beraber arkadaşlarına yönelik tehdit mesajları kullandığı belirlendi. Olayların ardından velilerin ve öğrencilerin şikayet dilekçeleri okul yönetimini harekete geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatan yönetim, Y.A.'nın annesi S.A. ve babası V.A.'yı görüşme yapmak için okula davet etti.
AKRAN VE VELİ ZORBALIĞI
Gerçekleştirilen görüşmede söz konusu öğrencinin velisinin saldırgan tavırlar gösterdiği iddia edildi. Okul müdürünün odasındaki eşyaları dağıtan velinin, görevlilere yönelik de ağır hakaret ve tehditlerde bulunduğu belirtildi. Ayrıca velinin, öğrencilerin bulunduğu mesaj gruplarına girerek, tehdit içerikli ses kayıtları gönderdiği ve mesajlar attığı öne sürüldü.
Okul müdürü Burcu Söğütçüpınar, okullarında bazı öğrencilerin akran zorbalığına maruz kaldığına dair ciddi şikayetler aldıklarını belirterek, öğrenci WhatsApp grupları üzerinden tehdit içerikli mesajlar paylaşıldığını ve "Seni babama öldürtürüm" ifadelerinin yer aldığı yazılı tehdit mektuplarının ortaya çıktığını söyledi. Bu gelişmeler üzerine okul yönetiminin hemen harekete geçtiğini ifade eden Söğütcüpınar, diğer velilerin de çocuklarının güvenliği konusundaki endişelerini dile getiren toplu dilekçeler verdiğini ve okul-aile iş birliğini sağlamak amacıyla söz konusu öğrencinin velilerini okula davet ettiklerini belirtti.
"OKULLAR, GELECEĞİN İNŞA EDİLDİĞİ YERLERDİR"
Öğrencinin durumunu görüşmek için çağırdığı velinin, saldırgan tavırlar sergilemesiyle görüşmenin bir şiddet olayına dönüştüğünü dile getiren Söğütçüpınar, bu durumun okulun huzur ve güvenliğini doğrudan hedef aldığını ifade etti.
Eğitimcilerin, bir velinin öğrencilerin bulunduğu gruplara girerek, tehdit ve hakaretlerde bulunmasını en büyük sorun olarak değerlendirdiğini belirten Söğütcüpınar, "Amacımız suça sürüklenen çocukları topluma kazandırmak ve bu tür üzücü olayların önüne geçmektir. Okullar polemik merkezleri değil, çocukların geleceğinin inşa edildiği alanlardır" dedi.
DİSİPLİN CEZASI ALDI
Olayların yaşanmasının ardından okul yönetimi olarak adli makamlar, sosyal hizmetler ve ilgili tüm mercilere başvuru yaptıklarını ve durumu yargıya taşıdıklarını söyleyen okul müdürü, öğrencilerin ve velilerin güvenlik kaygısı duymamaları gerektiğini söyledi.
Yaşanan olayların devamında okul yönetimi tarafından disiplin kuruluna sevk edilen öğrenci, ailesi ile yapılan görüşmede başka bir okula nakledilmesi istendi. Öğrencinin kaydı ailesi tarafından başka bir okula alındı.