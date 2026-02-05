Akranına şiddet uygulayan çocuk için emsal karar. Okul haricinde evden çıkamayacak

Çekmeköy'deki olayda bir çocuk, başka bir çocuğu sustalı bıçakla birden fazla kez tehdit etti. Zanlı bıçağı çocuğa savurup tokat attı.

Mahkeme, asıl olanın zanlıyı cezalandırmak değil, onu suça sürükleyen unsurlardan uzaklaştırmak ve ıslah etmek olduğuna hükmetti.