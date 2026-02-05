Akranına şiddet uygulayan çocuk için emsal karar. Okul haricinde evden çıkamayacak
05.02.2026 15:38
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da bir aile mahkemesi, akranlar arasında yaşanan tehdit olayına ilişkin önemli bir karar verdi. Buna göre akranına şiddet uygulayan çocuğa elektronik kelepçe takılacak. Çocuk okul saatleri dışında da sokağa çıkamayacak.
OKUL SAATLERİ DIŞINDA EV HAPSİ VE ELEKTRONİK KELEPÇE
İstanbul Anadolu Adliyesi'nde bulunan bir aile mahkemesi, 18 yaşından küçük sanık için emsal bir karar verdi.
Mahkeme, akranına şiddet uygulayan çocuğun, okul saatleri dışında evden dışarı çıkmamasına ve mağdurdan 500 metre uzak durmasına hükmetti. Çocuğa elektronik kelepçe takıldı.
Çekmeköy'deki olayda bir çocuk, başka bir çocuğu sustalı bıçakla birden fazla kez tehdit etti. Zanlı bıçağı çocuğa savurup tokat attı.
Mahkeme, asıl olanın zanlıyı cezalandırmak değil, onu suça sürükleyen unsurlardan uzaklaştırmak ve ıslah etmek olduğuna hükmetti.
Mahkeme, çocukların suça karışmasının engellenmesinde, tüm kurumların sorumluluğu olduğunu vurguladı.
Karar, 2 ay süreyle geçerli olacak. Çocuğun tedbirlere aykırı davranması durumunda zorlama hapsi uygulanacak.