Akranına şiddet uygulayan çocuk için emsal karar. Okul haricinde evden çıkamayacak

05.02.2026 15:38

NTV - Haber Merkezi

İstanbul'da bir aile mahkemesi, akranlar arasında yaşanan tehdit olayına ilişkin önemli bir karar verdi. Buna göre akranına şiddet uygulayan çocuğa elektronik kelepçe takılacak. Çocuk okul saatleri dışında da sokağa çıkamayacak.

OKUL SAATLERİ DIŞINDA EV HAPSİ VE ELEKTRONİK KELEPÇE
Anadolu Ajansı

OKUL SAATLERİ DIŞINDA EV HAPSİ VE ELEKTRONİK KELEPÇE

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde bulunan bir aile mahkemesi, 18 yaşından küçük sanık için emsal bir karar verdi.

 

Mahkeme, akranına şiddet uygulayan çocuğun, okul saatleri dışında evden dışarı çıkmamasına ve mağdurdan 500 metre uzak durmasına hükmetti. Çocuğa elektronik kelepçe takıldı.

Akranına şiddet uygulayan çocuk için emsal karar. Okul haricinde evden çıkamayacak 1
Anadolu Ajansı

Çekmeköy'deki olayda bir çocuk, başka bir çocuğu sustalı bıçakla birden fazla kez tehdit etti. Zanlı bıçağı çocuğa savurup tokat attı.

 

Mahkeme, asıl olanın zanlıyı cezalandırmak değil, onu suça sürükleyen unsurlardan uzaklaştırmak ve ıslah etmek olduğuna hükmetti.

Akranına şiddet uygulayan çocuk için emsal karar. Okul haricinde evden çıkamayacak 2
Anadolu Ajansı

Mahkeme, çocukların suça karışmasının engellenmesinde, tüm kurumların sorumluluğu olduğunu vurguladı.

 

Karar, 2 ay süreyle geçerli olacak. Çocuğun tedbirlere aykırı davranması durumunda zorlama hapsi uygulanacak.