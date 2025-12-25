Akşam ezanı saat kaçta okunacak? Regaip Kandili iftar vakti saat kaçta? 25 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati
25.12.2025 16:55
NTV - Haber Merkezi
Regaip Kandili nedeniyle bugün oruç tutan vatandaşlar, akşam ezanının saat kaçta okunacağını araştırmaya başladı. 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece sahura kalkan ve Regaip Kandili için oruca niyetlenen birçok kişi, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 25 Aralık tarihli iftar saatlerini sorgulamaya başladı. Diyanet tarafından yayımlanan namaz vakitleriyle iftar saatleri belli oldu. Peki, Akşam ezanı saat kaçta okunacak? Regaip Kandili iftar vakti saat kaçta?
Regaip Kandili'nin bugün idrak edilecek olması nedeniyle akşam ezanının saat kaçta okunacağı merak edilmeye başladı. Recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar başladı. Üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor. Bu manevi atmosferin ilk kandilinde oruç tutan vatandaşlar da iftar için akşam ezanı saatini öğrenmek istiyor. Peki, akşam ezanı saat kaçta? Regaip Kandili iftar vakti saat kaçta? İşte 25 Aralık 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin akşam ezanı saatleri.
AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?
İstanbul'da akşam ezanı (iftar vakti) 17:48
Ankara'da akşam ezanı (iftar vakti) 17:36
İzmir'de akşam ezanı (iftar vakti) 18:03'de okunacak.
ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTULUR MU?
Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır.
Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).
Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).
Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.