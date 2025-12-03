Akşam saatlerine kadar sürecek: Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi başladı (3 Aralık ASKİ su kesintisi programı)
03.12.2025 09:53
Son Güncelleme: 03.12.2025 14:43
Tuğba Öztürk
Ankara'da ikamet eden ve yaşadıkları bölgelerde meydana gelen su kesintileri nedeniyle vatandaşlar, 3 Aralık 2025 Çarşamba tarihli su kesintisi programını sorguluyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 3 Aralık tarihli su kaynaklarında yaşanan azalma ve şebeke üzerindeki yoğun kullanım kapsamında toplam 8 ilçede su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Birçok ilçede su kesintisi 9 saate kadar sürecek.
iStockPhoto
Altındağ, Etimesgut, Polatlı ve Gölbaşı gibi ilçelerde bugün belirli saatlere kadar su kesintileri yaşanmaya devam edecek. Bazı ilçelerde ise su kesintileri 9 saate kadar sürecek. Peki, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak?
İşte 3 Aralık 2025 tarihli ASKİ su kesintisi programı;
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Anadolu Ajansı