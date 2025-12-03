Akşam saatlerine kadar sürecek: Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi başladı (3 Aralık ASKİ su kesintisi programı)

03.12.2025 09:53

Son Güncelleme: 03.12.2025 14:43

Tuğba Öztürk

Ankara'da ikamet eden ve yaşadıkları bölgelerde meydana gelen su kesintileri nedeniyle vatandaşlar, 3 Aralık 2025 Çarşamba tarihli su kesintisi programını sorguluyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 3 Aralık tarihli su kaynaklarında yaşanan azalma ve şebeke üzerindeki yoğun kullanım kapsamında toplam 8 ilçede su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Birçok ilçede su kesintisi 9 saate kadar sürecek.

Akşam saatlerine kadar sürecek: Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi başladı (3 Aralık ASKİ su kesintisi programı)
iStockPhoto

Altındağ, Etimesgut, Polatlı ve Gölbaşı gibi ilçelerde bugün belirli saatlere kadar su kesintileri yaşanmaya devam edecek. Bazı ilçelerde ise su kesintileri 9 saate kadar sürecek. Peki, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak?

 

İşte 3 Aralık 2025 tarihli ASKİ su kesintisi programı;

Akşam saatlerine kadar sürecek: Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi başladı (3 Aralık ASKİ su kesintisi programı) 1
Özel Kurum
Akşam saatlerine kadar sürecek: Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi başladı (3 Aralık ASKİ su kesintisi programı) 2
Özel Kurum
Akşam saatlerine kadar sürecek: Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi başladı (3 Aralık ASKİ su kesintisi programı) 3
Özel Kurum
Akşam saatlerine kadar sürecek: Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi başladı (3 Aralık ASKİ su kesintisi programı) 4
Özel Kurum
Akşam saatlerine kadar sürecek: Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi başladı (3 Aralık ASKİ su kesintisi programı) 5
Anadolu Ajansı
Akşam saatlerine kadar sürecek: Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi başladı (3 Aralık ASKİ su kesintisi programı) 6
Anadolu Ajansı
Akşam saatlerine kadar sürecek: Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi başladı (3 Aralık ASKİ su kesintisi programı) 7
Anadolu Ajansı
Akşam saatlerine kadar sürecek: Ankara'nın birçok ilçesinde su kesintisi başladı (3 Aralık ASKİ su kesintisi programı) 8
Anadolu Ajansı