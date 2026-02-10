Akşam saatlerine kadar sürecek! İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat sürecek (10 Şubat BEDAŞ elektrik kesintisi)

İstanbul'da yaşatan ve oturdukları ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar, 10 Şubat 2026 Salı günü BEDAŞ tarafından yayımlanan kesinti programını takip ediyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 10 Şubat tarihli planlı bakım, kesinti, yatırım ve onarım çalışmaları kapsamında 25 ilçenin 22'sinde elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Birçok ilçe ve mahalleye 9 saat boyunca elektrik verilemeyecek. İşte 10 Şubat BEDAŞ elektrik kesintisi programı.