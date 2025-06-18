Akşam yemeği için 400 bin lira istemişti! Mahkeme Merve Taşkın için kararını verdi
14 Şubat Sevgililer Günü'nde yalnız olanlarla 400 bin lira karşılığında akşam yemeği yiyebileceğine ilişkin paylaşım yapan sosyal medya ünlüsü Merve Taşkın'a açılan davada ara karar belli oldu.
Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Merve Taşkın 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medya hesabından, "14 Şubat'ta yalnız olanlarla akşam yemeği için kız arkadaş olabilirim, ücret 400 bin lira, konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz, güzelim, dışarıda benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin." şeklinde paylaşım yapmıştı.
Merve Taşkın, bu paylaşımının ardından gözaltına alınmıştı. Mahkemeye çıkarılan Taşkın, ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.