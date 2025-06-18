Akşam yemeği için 400 bin lira istemişti! Mahkeme Merve Taşkın için kararını verdi

14 Şubat Sevgililer Günü'nde yalnız olanlarla 400 bin lira karşılığında akşam yemeği yiyebileceğine ilişkin paylaşım yapan sosyal medya ünlüsü Merve Taşkın'a açılan davada ara karar belli oldu.

Akşam yemeği için 400 bin lira istemişti! Mahkeme Merve Taşkın için kararını verdi - 1

Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Merve Taşkın 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medya hesabından, "14 Şubat'ta yalnız olanlarla akşam yemeği için kız arkadaş olabilirim, ücret 400 bin lira, konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz, güzelim, dışarıda benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin." şeklinde paylaşım yapmıştı.

Merve Taşkın, bu paylaşımının ardından gözaltına alınmıştı. Mahkemeye çıkarılan Taşkın, ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.

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Akşam yemeği için 400 bin lira istemişti! Mahkeme Merve Taşkın için kararını verdi - 2

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Taşkın hakkında zincirleme şekilde müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

Konuya ilişkin Taşkın'ın yargılanmasına başlandı.

Akşam yemeği için 400 bin lira istemişti! Mahkeme Merve Taşkın için kararını verdi - 3

"BEN O GECEYİ NEZARETHANEDE GEÇİRDİM"

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Merve Taşkın ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Taşkın, Sevgililer Günü için yaptığı paylaşımın tamamen mizah amaçlı olduğunu söyledi.

"Ben o geceyi zaten nezarette geçirdim, o gece paylaştığım tweette yazdığım şekilde gerçekleşmedi." diyen Taşkın, "Hesaptan yapılan paylaşım bana aittir ancak başka bir hesaptan fotoğraflarım ve videolarım paylaşılmış." ifadelerini kullandı.

Söz konusu içeriklerin paylaşıldığı hesabın kendisine ait olmadığını anlatan Merve Taşkın, "Paylaşılan görüntüler ise 2-3 yıl önce özel olarak konuştuğum ve flört ettiğim kişilere özel olarak yolladığım görüntülerdir. Kimin ifşa ettiğini de bilmiyorum." dedi.

Akşam yemeği için 400 bin lira istemişti! Mahkeme Merve Taşkın için kararını verdi - 4

AVUKATI BERAATİNİ İSTEDİ

Sanık avukatı Feyza Altun ise müvekkilinin bir kadın olduğunu ve söz konusu görüntülerin bir kadının kendisi tarafından açık şekilde yayınlanmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek, "Müvekkil daha önce aynı suçtan beraat etmiştir, adli kontrol tedbirleri kaldırılarak yine beraatını talep ederiz." dedi.

Akşam yemeği için 400 bin lira istemişti! Mahkeme Merve Taşkın için kararını verdi - 5

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Merve Taşkın'ın savunmasının alınmış olmasını da göz önüne alarak konutu terk etmemek ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.

Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

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