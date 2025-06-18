Akşam yemeği için 400 bin lira istemişti! Mahkeme Merve Taşkın için kararını verdi

"BEN O GECEYİ NEZARETHANEDE GEÇİRDİM"

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Merve Taşkın ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Taşkın, Sevgililer Günü için yaptığı paylaşımın tamamen mizah amaçlı olduğunu söyledi.

"Ben o geceyi zaten nezarette geçirdim, o gece paylaştığım tweette yazdığım şekilde gerçekleşmedi." diyen Taşkın, "Hesaptan yapılan paylaşım bana aittir ancak başka bir hesaptan fotoğraflarım ve videolarım paylaşılmış." ifadelerini kullandı.

Söz konusu içeriklerin paylaşıldığı hesabın kendisine ait olmadığını anlatan Merve Taşkın, "Paylaşılan görüntüler ise 2-3 yıl önce özel olarak konuştuğum ve flört ettiğim kişilere özel olarak yolladığım görüntülerdir. Kimin ifşa ettiğini de bilmiyorum." dedi.