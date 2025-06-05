Aksaray bayram namazı saat kaçta? 2025 Kurban Bayramı Aksaray namaz saati (Diyanet takvimine göre)

Aksaray'da bayram namazı saat kaçta? sorusu bayram için sayılı saatler kala müslümanlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için namaz vakitlerini ayrıca duyurdu. Kurban Bayramı namazının ardından müslümanlar, camilerde bayramlaşacak ve kurban ibadetlerini yerine getirecek. Bayram namazı için hazırlık yapacaklar ise namaz saatine göre hareket edecek. Peki Aksaray bayram namazı saat kaçta? İşte, Aksaray bayram namazı vakti…

Aksaray bayram namazı saat kaçta? 2025 Kurban Bayramı Aksaray namaz saati (Diyanet takvimine göre) - 1

Kurban Bayramı’nın birinci günü 6 Haziran cuma gününe denk geliyor. Bayram namazları yılda iki kez kılındığından camilerde yoğunluk oluşuyor. Bayram namazına vaktinde gitmek isteyenler ise yaşadıkları illerdeki bayram namazı saatlerini araştırıyor. Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sultanhanı, Sarıyahşi gibi ilçelerde yaşayanlar için namaz saatleri belli oldu. Peki Aksaray'da bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet Aksaray Kurban Bayramı namaz vakti…

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Aksaray bayram namazı saat kaçta? 2025 Kurban Bayramı Aksaray namaz saati (Diyanet takvimine göre) - 2

AKSARAY’DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı vakitlerini duyurdu. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîlere göre vâcip, Şâfiîlere göre sünnettir. 6 Haziran cuma günü Aksaray'da bayram namazı saat 05.54’de  kılınacak.

Aksaray bayram namazı saat kaçta? 2025 Kurban Bayramı Aksaray namaz saati (Diyanet takvimine göre) - 3

KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a (c.c.) yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramı’nda kesilen kurbana "udhiyye", hacda kesilen kurbana ise "hedy" denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, İlâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenâb-ı Hakka yaklaşmakta, hem de maddî durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır.

Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.Mezheplerin çoğuna göre, udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğinânî, el-Hidâye, 8/146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- Müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

Aksaray bayram namazı saat kaçta? 2025 Kurban Bayramı Aksaray namaz saati (Diyanet takvimine göre) - 4

KURBAN BAYRAMI  NAMAZI KAÇ REKAT?

Kurban Bayramı sabahında kılınan ve erkeklere vacip olan bayram namazı 2 rekattır.

Bayram namazı, Kurban ve Ramazan bayramlarının ilk günü kılınır ve iki rekattan oluşur. Hanefîler’e göre vâcip, Şâfiîler’e göre sünnet kabul edilir.

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