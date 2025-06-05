Aksaray bayram namazı saat kaçta? 2025 Kurban Bayramı Aksaray namaz saati (Diyanet takvimine göre)
Aksaray'da bayram namazı saat kaçta? sorusu bayram için sayılı saatler kala müslümanlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için namaz vakitlerini ayrıca duyurdu. Kurban Bayramı namazının ardından müslümanlar, camilerde bayramlaşacak ve kurban ibadetlerini yerine getirecek. Bayram namazı için hazırlık yapacaklar ise namaz saatine göre hareket edecek. Peki Aksaray bayram namazı saat kaçta? İşte, Aksaray bayram namazı vakti…
Kurban Bayramı’nın birinci günü 6 Haziran cuma gününe denk geliyor. Bayram namazları yılda iki kez kılındığından camilerde yoğunluk oluşuyor. Bayram namazına vaktinde gitmek isteyenler ise yaşadıkları illerdeki bayram namazı saatlerini araştırıyor. Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sultanhanı, Sarıyahşi gibi ilçelerde yaşayanlar için namaz saatleri belli oldu. Peki Aksaray'da bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet Aksaray Kurban Bayramı namaz vakti…