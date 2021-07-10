Aksaray malaklısı tanesi 5 bin lira olan 15 yavru dünyaya getirdi

Bursa'da 18 aylık köpek, tanesi 5 bin lira olan 15 yavruyu tek batında dünyaya getirdi. Köpeğin 15 yavru doğurduğunu gören sahibi gözlerine inanamadı.

İHA 10.07.2021 - 10:00

Aksaray malaklısı tanesi 5 bin lira olan 15 yavru dünyaya getirdi - 1
Bursa'nın Kestel ilçesinde ikamet eden Emir Demircan, 18 ay önce şecereli Aksaray malaklısı köpeği yavruyken 3 bin lira vererek sahiplendi.
Aksaray malaklısı tanesi 5 bin lira olan 15 yavru dünyaya getirdi - 2
Aldığı köpeği yine aynı cins şecereli başka bir cins köpekle çiftleştirdi.
Aksaray malaklısı tanesi 5 bin lira olan 15 yavru dünyaya getirdi - 3
Köpeği 18 aylıkken ilk doğumunu yaptı. Köpeğin sahibi en fazla 5 tane yavrulamasını beklediği köpeğinin tek batında 15 tane yavru yaptığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Aksaray malaklısı tanesi 5 bin lira olan 15 yavru dünyaya getirdi - 4
Çocukluğundan itibaren köpek besleyen genç adam, bir köpeğin bu zamana kadar 15 tane yavruladığına ilk kez şahit oldu.
Aksaray malaklısı tanesi 5 bin lira olan 15 yavru dünyaya getirdi - 5
Bir köpeğin 15 yavru doğurduğunu gören komşular da büyük şaşkınlık yaşadı. Aksaray malaklısı cinsi köpeklerin yavruları 3 ila 5 bin liraya satılıyor.
Aksaray malaklısı tanesi 5 bin lira olan 15 yavru dünyaya getirdi - 6
Köpeğinin 15 tane yavru yaptığını görünce büyük şaşkınlık yaşadığını ifade eden Emir Demircan, " Biz 4-5 tane yavru yapar diye beklerken, 15 tane yavruladı. İlk başta inanmadık. Çocukluğumdan beri köpek bakıyorum, ilk kez bir köpeğin 15 tane yavruladığını gördüm" dedi.
Aksaray malaklısı tanesi 5 bin lira olan 15 yavru dünyaya getirdi - 7
Aksaray malaklısı tanesi 5 bin lira olan 15 yavru dünyaya getirdi - 8
Aksaray malaklısı tanesi 5 bin lira olan 15 yavru dünyaya getirdi - 9
Aksaray malaklısı tanesi 5 bin lira olan 15 yavru dünyaya getirdi - 10
Aksaray malaklısı tanesi 5 bin lira olan 15 yavru dünyaya getirdi - 11

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