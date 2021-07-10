Aksaray malaklısı tanesi 5 bin lira olan 15 yavru dünyaya getirdi

Bursa'da 18 aylık köpek, tanesi 5 bin lira olan 15 yavruyu tek batında dünyaya getirdi. Köpeğin 15 yavru doğurduğunu gören sahibi gözlerine inanamadı.

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İHA 10.07.2021 - 10:00

Bursa'nın Kestel ilçesinde ikamet eden Emir Demircan, 18 ay önce şecereli Aksaray malaklısı köpeği yavruyken 3 bin lira vererek sahiplendi.

Aldığı köpeği yine aynı cins şecereli başka bir cins köpekle çiftleştirdi.

Köpeği 18 aylıkken ilk doğumunu yaptı. Köpeğin sahibi en fazla 5 tane yavrulamasını beklediği köpeğinin tek batında 15 tane yavru yaptığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Çocukluğundan itibaren köpek besleyen genç adam, bir köpeğin bu zamana kadar 15 tane yavruladığına ilk kez şahit oldu.

Bir köpeğin 15 yavru doğurduğunu gören komşular da büyük şaşkınlık yaşadı. Aksaray malaklısı cinsi köpeklerin yavruları 3 ila 5 bin liraya satılıyor.

Köpeğinin 15 tane yavru yaptığını görünce büyük şaşkınlık yaşadığını ifade eden Emir Demircan, " Biz 4-5 tane yavru yapar diye beklerken, 15 tane yavruladı. İlk başta inanmadık. Çocukluğumdan beri köpek bakıyorum, ilk kez bir köpeğin 15 tane yavruladığını gördüm" dedi.

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