Aksaray'da 10 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı
Anadolu Ajansı
Aksaray-Nevşehir Karayolu'nda yoğun sis ve yağışın etkisiyle meydana gelen 10 aracın karıştığı kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapanan yolun Nevşehir istikameti, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
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1Aksaray'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İran Uyruklu Muhammed El Zade'nin (27) kullandığı yabancı plakalı TIR, Aksaray-Nevşehir Karayolu'nun 20. kilometresinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
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2Yolun ortasında kalan TIR'ın arkasından gelen 2 TIR, 4 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 2 kamyon da kazaya karıştı.
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3Kazada, TIR sürücüsü Muhammed El Zade ile kazaya karışan otomobillerden birinde bulunan İlhan Demir (46) yaralandı.
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4Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza sonrası Aksaray’dan Nevşehir’e gidiş istikameti, yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapalı kaldı.
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5Aksaray Şoförler Cemiyeti'nden gelen vinçlerin yardımı ile kazaya karışan TIR'lar, karayolundan kaldırıldıktan sonra yolda ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.