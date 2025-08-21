Aksaray'da düşüp ölen yamaç paraşütü pilotunun son görüntüleri ortaya çıktı: İlk müdahaleyi köylüler yapmış
Aksaray Hasandağı’nda düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası elemelerinde sert iniş yapıp hayatını kaybeden pilot Cengiz Kalyoncu’ya, ilk müdahaleyi köylülerin yaptığı ortaya çıktı. Köylülerin Kalyoncu’yu sıcaktan korumak için kendi paraşütüyle gölge yaptıkları görüldü.
Aksaray Hasandağı'nda düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası elemelerinde 18 Ağustos günü 57 yaşındaki pilot Cengiz Kalyoncu ile havalandıktan bir süre sonra telsiz irtibatı kesildi.