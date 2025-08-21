Aksaray'da düşüp ölen yamaç paraşütü pilotunun son görüntüleri ortaya çıktı: İlk müdahaleyi köylüler yapmış

Aksaray Hasandağı’nda düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası elemelerinde sert iniş yapıp hayatını kaybeden pilot Cengiz Kalyoncu’ya, ilk müdahaleyi köylülerin yaptığı ortaya çıktı. Köylülerin Kalyoncu’yu sıcaktan korumak için kendi paraşütüyle gölge yaptıkları görüldü.

Aksaray Hasandağı'nda düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası elemelerinde 18 Ağustos günü 57 yaşındaki pilot Cengiz Kalyoncu ile havalandıktan bir süre sonra telsiz irtibatı kesildi.

Bunun üzerine paraşütçüler, GPS sinyalini takip ederek Helvadere beldesi kırsalında, Kalyoncu’yu yerde ağır yaralı halde buldu.

Sert iniş yapması sonucu yaralandığı belirlenen Cengiz Kalyoncu, çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Kalyoncu, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Cengiz Kalyoncu'nun cenazesi memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Düşüp ağır yaralandıktan sonra Kalyoncu’ya önce köylülerin müdahale ettiği sıcaktan korumak için de kendi paraşütüyle gölge yaptıkları ortaya çıktı.

Öte yandan Cengiz Kalyoncu'nun ölümünden sonra bir gün ara verilen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın 23 Ağustos’a kadar süreceği belirtildi.

