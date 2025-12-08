Aksaray'da eve baltalı baskın
08.12.2025 16:43
AA
Aksaray'da beş kişi ellerinde baltayla bir evi bastı. Saldırıda iki kişi yaralandı. Polis saldırganları arıyor.
Aksaray'da baltalı saldırıda iki kişi yaralandı.
Olay, Küçükbölcek Mahallesi 1613. Sokak'ta yaşandı.
Beş katlı apartmanın birinci katında bulunan daireye balkondan giren Duran Y, Serkan Y, Samet Y, Semih Y. ve Leyla Y. baltayla camları kırdı, evde bulunanlara saldırdı.
İKİ KİŞİ YARALANDI
Saldırıda evde bulunan Özlem K. ve Hediye K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.