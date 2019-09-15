Aksaray'da yolcu otobüsü yandı
Anadolu Ajansı
Aksaray'da hareket halindeki yolcu otobüsündeki yangın, yolcular tahliye edilerek söndürüldü.
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1İzmir'den Van'a giden Metin Yücekuş (59) idaresindeki yolcu otobüsünün motor kısmından duman çıkmaya başladı.
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2Durumu fark eden sürücü, Aksaray-Konya kara yolunun 30. kilometresinde aracı durdurarak, 30 yolcuyu tahliye etti.
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3İhbar üzerine olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
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4Otobüs kullanılmaz hale geldi.
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5Yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti.
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