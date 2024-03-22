Akseki Belediyesi hangi partide? Akseki Belediye başkanı kimdir? Akseki Belediye başkan adayları

AKSEKİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Akseki Belediyesi Başkanı İbrahim Özkan Kimdir?

10 Mayıs 1981 tarihinde Akseki’de doğdu. Ortaöğretimi İstanbul’da tamamladı.1997 yılında İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi’ni bitirip iş hayatına atıldı. 1997 yılından itibaren serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik bürosunda çalışmaya başladı.1997 yılında siyasete Beyoğlu Fazilet Partisi’nde Mahalle Başkanlığı yaparak başladı.Daha sonra Ak Parti Beyoğlu Mahalle Başkanlığı görevini sürdürdü. 2009-2014 yılları arasında Ak Parti Antalya-Akseki İl Genel Meclis Üyeliği yaptı. Aynı zamanda 2011-2014 yılları arasında Ak Parti Akseki İlçe Yönetim Kurulu Asıl üyesi İdari ve Mali İşler Başkanı olarak İlçe Başkan Yardımcısı görevini üstlendi.2014-2018 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki Koordinatörlüğü görevini yaptı. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ak Parti’den Akseki Belediye Başkanı olarak göreve başladı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.