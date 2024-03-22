Akseki Belediyesi hangi partide? Akseki Belediye başkanı kimdir? Akseki Belediye başkan adayları
Akseki Belediyesi hangi partide? Akseki Belediye Başkanı kimdir? Akseki Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Antalya Akseki Belediyesini hangi parti kazandı ve Antalya Akseki Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Antalya Akseki yerel seçim sonuçları..
AKSEKİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Antalya Akseki Belediyesin 4.839 alınan oy ve %52.89 oy oranı ile AK Parti adayı İbrahim Özkan kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %52.89
- CHP %44.65
- Saadet Partisi %1.76
- DP %0.35
- BTP %0.21
- DSP %0.14