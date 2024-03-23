Aksu Belediyesi hangi partide? Aksu Belediye başkanı kimdir? Aksu Belediye başkan adayları
Aksu Belediyesi hangi partide? Aksu Belediye Başkanı kimdir? Aksu Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Antalya Aksu Belediyesini hangi parti kazandı ve Antalya Aksu Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Antalya Aksu yerel seçim sonuçları..
AKSU BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Antalya Aksu Belediyesini 15.467 alınan oy ve %36.72 oy oranı ile AK Parti adayı Halil Şahin kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %36.72
- İyi Parti %29.61
- DSP %27.32
- HDP %3.17
- DP %1.38
- BBP %0.97
- Diğer %0.83