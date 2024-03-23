Aksu Belediyesi hangi partide? Aksu Belediye başkanı kimdir? Aksu Belediye başkan adayları

AKSU BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Aksu Belediyesi Başkanı Halil Şahin Kimdir?

Halil Şahin, 04.03.1962 tarihinde Aksu'ya bağlı Güloluk köyünde doğdu. İlkokulu Güloluk köyünde okudu. Ortaokul tahsilini Antalya Faruk Tugayoğlu Ortaokulu'nda tamamladı. Liseyi ise Antalya Lisesi'nde bitirdi. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakultesini 1982 yılında bitiren Halil Şahin, 1985 yılında Aksu'da Yörükoğlu Eczanesi'ni açtı. Ayrıca tarım sektöründe örtü altı kesme çiçek, muz üretimi yaptı. 2001 yılında AK Partinin kuruluş aşamasında beldede görev aldı. Aksu ilçe olduktan sonra iki dönem ilçe başkanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.