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Aksu Belediyesi hangi partide? Aksu Belediye başkanı kimdir? Aksu Belediye başkan adayları

Aksu Belediyesi hangi partide? Aksu Belediye Başkanı kimdir? Aksu Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Antalya Aksu Belediyesini hangi parti kazandı ve Antalya Aksu Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Antalya Aksu yerel seçim sonuçları..

Aksu Belediyesi hangi partide? Aksu Belediye başkanı kimdir? Aksu Belediye başkan adayları - 1

AKSU BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Antalya Aksu Belediyesini 15.467 alınan oy ve %36.72 oy oranı ile AK Parti adayı Halil Şahin kazanmıştır. 

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %36.72
  • İyi Parti %29.61
  • DSP %27.32
  • HDP %3.17
  • DP %1.38
  • BBP %0.97
  • Diğer %0.83


TÜRKİYE HABERLERİ

Aksu Belediyesi hangi partide? Aksu Belediye başkanı kimdir? Aksu Belediye başkan adayları - 2

AKSU BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Aksu Belediyesi Başkanı Halil Şahin Kimdir?


Halil Şahin, 04.03.1962 tarihinde Aksu'ya bağlı Güloluk köyünde doğdu. İlkokulu Güloluk köyünde okudu. Ortaokul tahsilini Antalya Faruk Tugayoğlu Ortaokulu'nda tamamladı. Liseyi ise Antalya Lisesi'nde bitirdi. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakultesini 1982 yılında bitiren Halil Şahin, 1985 yılında Aksu'da Yörükoğlu Eczanesi'ni açtı. Ayrıca tarım sektöründe örtü altı kesme çiçek, muz üretimi yaptı. 2001 yılında AK Partinin kuruluş aşamasında beldede görev aldı. Aksu ilçe olduktan sonra iki dönem ilçe başkanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Aksu Belediyesi hangi partide? Aksu Belediye başkanı kimdir? Aksu Belediye başkan adayları - 3

AKSU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • İSA YILDIRIM
  • DURMUŞ KAAN ŞAHİN
  • VELİ KAHRAMAN
  • AKSOY KARADUMAN
  • DENİZ KARATAŞ
  • İSMAİL METİN
  • CİHAN DEMİRTAŞ
  • CEMAL KAMAR
  • REZZAN ÇELİK
  • NAİM UYGUN
  • YILMAZ FİDAN
  • BİLAL ŞAHİN
  • ÖMER ARSLANĞRAY
  • MUSTAFA OĞUZTÜRK ZENGİNOĞLU
  • OĞUZHAN DEMİR
  • HAKAN HALİM OKUDAN
  • LATİF MERCAN
  • TURABİ AKYÜREK
  • MEHMET DEMİRCİ
  • BERAT DOĞAN
  • HADİ ŞİMŞEK
  • MEHMET ÇETİN
  • HAMDULLAH TUNÇ
  • ALİ SOYÇİÇEK
Aksu Belediyesi hangi partide? Aksu Belediye başkanı kimdir? Aksu Belediye başkan adayları - 4

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İbradı Seçim Sonuçları
Kaş Seçim Sonuçları
Kemer Seçim Sonuçları
Konyaaltı Seçim Sonuçları
Kepez Seçim Sonuçları
Korkuteli Seçim Sonuçları
Kumluca Seçim Sonuçları
Manavgat Seçim Sonuçları
Serik Seçim Sonuçları
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