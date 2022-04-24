AKSUNGUR'a entegre edilen sivil baz istasyonu ilk kez görüntülendi

“MÜHİMMATLARIN TAŞINMA GÖREVİNİ DE AKSUNGUR ÜSTLENMİŞ OLACAK”

Yıldız şöyle devam etti: “AKSUNGUR’u çift motorlu hale getirirken, ANKA’nın maksimum kalkış ağırlığı bin 700 kiloydu, bunu 3 bin 300 kiloya çıkardık. ANKA 350 kilogram faydalı yük taşırken AKSUNGUR 750 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. Bu faydalı yük kapasitesinin de artmasıyla beraber TEBER-82 dediğimiz lazer güdümlü, KGK dediğimiz kanatlı güdümlü mühimmatları da taşıyabiliyor."

Yıldız, bunların şuana kadar klasik olarak büyük uçaklar tarafından taşınan mühimmatlar olduğunu ve artık bu mühimmatların taşınma görevini AKSUNGUR'un üstlendiğini söyledi.