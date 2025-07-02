Aktif fay hatları haritası: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Bana en yakın fay hattı

Son dönemde dünyanın pek çok noktasında şiddetli ve yıkıcı depremler meydana geldi. Ülkemizde de şiddetli depremlerin yanı sıra sıklıkla artçı boyutta sarsıntılar yaşanıyor. Bu depremlere neden olan aktif faylar ise e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. İşte, deprem üretebilecek fay hatlarını sorgulama ekranı...