Aktif fay hatları haritası: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Bana en yakın fay hattı
Deprem bölgesinde yer alan Türkiye'nin her an her noktasında irili ufaklı sarsıntılar meydana geliyor. Aktif fay hatlarının kırılması sonucu oluşan depremlerin daha yoğun yaşandığı bölgeler aktif fay hattı haritası üzerinden takip ediliyor. Sık sık artçı sarsıntıların olduğu ülkemizde ''Evimin altından fay hattı geçiyor mu?'' sorusu öne çıkıyor. İşte, güncel ve aktif fay hattı haritası...
Son dönemde dünyanın pek çok noktasında şiddetli ve yıkıcı depremler meydana geldi. Ülkemizde de şiddetli depremlerin yanı sıra sıklıkla artçı boyutta sarsıntılar yaşanıyor. Bu depremlere neden olan aktif faylar ise e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. İşte, deprem üretebilecek fay hatlarını sorgulama ekranı...