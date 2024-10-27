Aktivist Eygi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma | Tanık ifadeleri dosyaya girdi: "Ayşenur doğrudan hedef alındı"
Batı Şeria'da İsrail askeri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi soruşturması devam ediyor. Başsavcılığın talebi üzerine, uluslararası suçlar ve adli kovuşturma işbirliği kapsamında Filistin adli makamlarından gönderilen belgelerin tercüme işlemleri tamamlandı. Belgelerde, olay yerine ilişkin fotoğraflar ve kamera görüntüleri, tanık ifadeleri, olay yeri krokisi ve otopsi raporu yer aldı. Soruşturmada tanık olarak ifade veren ABD vatandaşı Harrison Chabbott, "Ayşenur, öldürülme maksadıyla doğrudan hedef alındı." ifadesini kullandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin 6 Eylül'de Filistin'in Nablus kentindeki Beita beldesinde İsrail işgaline karşı gerçekleştirilen protesto eylemlerinde başından vurularak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Eygi'nin ölümüne ilişkin "insanlığa karşı suç işleme" başlığı altında "kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturma dosyasına, tanık ifadeleri de girdi.