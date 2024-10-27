Aktivist Eygi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma | Tanık ifadeleri dosyaya girdi: "Ayşenur doğrudan hedef alındı"

Soruşturma dosyasına göre, Batı Şeria'nın Nablus ilçesine bağlı Beita kentinde uluslararası dayanışma aktivistlerinin de eşlik ettiği, aralarında Eygi'nin bulunduğu birçok ülkeden ve farklı milletlerden barışçıl toplantı ve yürüyüş yapıldı.

Cuma namazının ardından orada bulunan İsrail askerleri hiçbir gerekçe göstermeden göstericilerin üzerine gaz bombası attı. Bu sırada askerler bir Filistin vatandaşına ait evi işgal etti. Evin çatısına çıkan keskin nişancı askerlerinin ateş açması sonucu Eygi başından vurularak vefat etti.