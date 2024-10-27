Aktivist Eygi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma | Tanık ifadeleri dosyaya girdi: "Ayşenur doğrudan hedef alındı"

Batı Şeria'da İsrail askeri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi soruşturması devam ediyor. Başsavcılığın talebi üzerine, uluslararası suçlar ve adli kovuşturma işbirliği kapsamında Filistin adli makamlarından gönderilen belgelerin tercüme işlemleri tamamlandı. Belgelerde, olay yerine ilişkin fotoğraflar ve kamera görüntüleri, tanık ifadeleri, olay yeri krokisi ve otopsi raporu yer aldı. Soruşturmada tanık olarak ifade veren ABD vatandaşı Harrison Chabbott, "Ayşenur, öldürülme maksadıyla doğrudan hedef alındı." ifadesini kullandı.

Aktivist Eygi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma | Tanık ifadeleri dosyaya girdi: "Ayşenur doğrudan hedef alındı" - 1

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin 6 Eylül'de Filistin'in Nablus kentindeki Beita beldesinde İsrail işgaline karşı gerçekleştirilen protesto eylemlerinde başından vurularak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Eygi'nin ölümüne ilişkin "insanlığa karşı suç işleme" başlığı altında "kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturma dosyasına, tanık ifadeleri de girdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Aktivist Eygi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma | Tanık ifadeleri dosyaya girdi: "Ayşenur doğrudan hedef alındı" - 2

Başsavcılığın talebi üzerine, uluslararası suçlar ve adli kovuşturma işbirliği kapsamında Filistin adli makamlarından gönderilen belgelerin tercüme işlemleri tamamlandı. Belgelerde, olay yerine ilişkin fotoğraflar ve kamera görüntüleri, tanık ifadeleri, olay yeri krokisi ve otopsi raporu yer aldı.

Gelen evrakları değerlendirmeye alan Başsavcılığın, Eygi'nin öldürülmesinde emri veren, ateş açan kişi ya da kişilerin tespitine ilişkin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Aktivist Eygi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma | Tanık ifadeleri dosyaya girdi: "Ayşenur doğrudan hedef alındı" - 3

Soruşturma dosyasına göre, Batı Şeria'nın Nablus ilçesine bağlı Beita kentinde uluslararası dayanışma aktivistlerinin de eşlik ettiği, aralarında Eygi'nin bulunduğu birçok ülkeden ve farklı milletlerden barışçıl toplantı ve yürüyüş yapıldı.

Cuma namazının ardından orada bulunan İsrail askerleri hiçbir gerekçe göstermeden göstericilerin üzerine gaz bombası attı. Bu sırada askerler bir Filistin vatandaşına ait evi işgal etti. Evin çatısına çıkan keskin nişancı askerlerinin ateş açması sonucu Eygi başından vurularak vefat etti.

Aktivist Eygi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma | Tanık ifadeleri dosyaya girdi: "Ayşenur doğrudan hedef alındı" - 4

"AYŞENUR DOĞRUDAN HEDEF ALINDI"

Soruşturmada tanık olarak ifade veren Amerikan vatandaşı Alex Edward Harrison Chabbott, kendisinin ve bir grup uluslararası dayanışma aktivistinin, sivil ve barışçıl "Fazaa" adlı bir grubun parçası olduklarını belirtti.

Chabbott, yürüyüşe başladıktan bir süre sonra İsrail askerlerinin gaz bombası atması üzerine korunaklı bir yere geçtiklerini, saat 13.48'de saklandıkları bölgeye çarpan merminin sesini duyduğunu kaydetti.

Aktivist Eygi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma | Tanık ifadeleri dosyaya girdi: "Ayşenur doğrudan hedef alındı" - 5

Bu merminin, Filistinli bir vatandaşının evinin çatısında bulunan İsrail askerleri tarafından atıldığını anlatan Chabbott, "Keskin nişancılar, evin çatısında hareket ediyorlardı ve bizi izliyorlardı. Ayşenur bizimle kaçarken arkasından aldığı kurşunla yere düştü. Gözlemlerime göre Ayşenur, öldürülme maksadıyla doğrudan hedef alındı." ifadesini kullandı.

Tanık İngiliz vatandaşı Dominic Robin Sedol da İsrail ordusunun Filistinlilere karşı uyguladığı şiddet eylemlerini belgelemek için bölgeye gittiklerini, olay günü saat 13.00'te İsrail askerlerinin kendilerine doğru geldiğini aktardı.

Aktivist Eygi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma | Tanık ifadeleri dosyaya girdi: "Ayşenur doğrudan hedef alındı" - 6

Askerlerin önce gaz bombası attığını, ardından keskin nişancıları evlerin birinin çatısında fark ettiklerini anlatan Sedol, ifadesinde şunları söyledi:

"Dayanışma aktivistleriyle zeytin ağaçlarının arasına kaçtık. Ayşe de zeytin ağaçlarının arasında saklanıyordu ve ardından en az iki el silah sesi duyuldu. İşgalci askerler binanın çatısında ve doğrudan üzerimize ateş ediyorlardı.  Ayşenur'u yerde gördüm. İsrail işgal askerleri, doğrudan Ayşe'yi öldürmek için ateş etti."

Aktivist Eygi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma | Tanık ifadeleri dosyaya girdi: "Ayşenur doğrudan hedef alındı" - 7
Aktivist Eygi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma | Tanık ifadeleri dosyaya girdi: "Ayşenur doğrudan hedef alındı" - 8
Aktivist Eygi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma | Tanık ifadeleri dosyaya girdi: "Ayşenur doğrudan hedef alındı" - 9
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