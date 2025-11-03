Aktör Engin Çağlar'ın ölümü: Motosiklet sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı
Yeşilçam'ın ünlü aktörlerinden Engin Çağlar'a çarparak ölümüne neden olan motosiklet sürücüsünün ilk ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan sürücü, Çağlar'ın bir anda önüne çıktığını ve kendisine çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini savundu.
Yeşilçam'ın ünlü aktörlerinden Engin Çağlar'ın öldüğü kazada motosiklet sürücüsünün ilk ifadesi ortaya çıktı.
Kaza, 31 Ekim Cuma günü saat 20.10 sıralarında Şişli'de meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, caddede motosikletle ilerleyen Berkay O., yolun karşısına geçmek isteyen sinema sanatçısı Engin Çağlar'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Çağlar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede yaşamını yitirdi.