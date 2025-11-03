Aktör Engin Çağlar'ın ölümü: Motosiklet sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı

ZİNCİRLİKUYU'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Engin Çağlar için dün Şişli Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Çağlar'ın eşi Filiz Vural, oğulları Eser ve Çağlan'ın yanı sıra sanat camiasından Nuri Alço, Ediz Hun, Teoman Ayık ve sevenleri katıldı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çağlar'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.



MOTOSİKLET KAZALARINI KONUŞMUŞLAR

Cenazeye katılan sanatçılardan Ali Rıza Binboğa, Engin Çağlar'ın kibri olmayan, çok kültürlü bir aktör olduğunu söyledi. Konuşmalarında birbirlerini motosiklet kazalarına karşı uyardıklarını aktardı.



Binboğa, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle anlattı:



"Aman dikkat edelim. Karşıdan karşıya geçerken böyle bir kazaya uğramayalım diye konuşmuştuk. Bu olayı ben öğrendiğim zaman yaşadığım şok şuydu; biz sanki gelecekte başımıza gelecek bir şeyi tartışmışız."