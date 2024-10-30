Akülü arabasıyla oynarken maganda kurşunuyla öldü: Küçük Muhammet’e gözyaşlarıyla veda

Evinin önünde akülü aracıyla oynayan 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı, bir düğün salonuna düzenlenen silahlı saldırıda kurşunların hedefi oldu. Küçük Muhammet, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Muhammet’in cansız bedeni, bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Olaya ilişkin soruşturma ise sürüyor. Silahlı saldırı olayına karışan 9 şüpheli gözaltında bulunuyor.

Akülü arabasıyla oynarken maganda kurşunuyla öldü: Küçük Muhammet’e gözyaşlarıyla veda - 1

Kars’ta akülü aracıyla evinin önünde oynadığı sırada maganda kurşunu isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 6 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

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Akülü arabasıyla oynarken maganda kurşunuyla öldü: Küçük Muhammet’e gözyaşlarıyla veda - 2

İnönü Caddesi üzerindeki bir düğün salonuna dün düzenlenen silahlı saldırıda, evinin önünde akülü aracıyla oynadığı sırada kurşun isabet eden ve kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı’nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Akülü arabasıyla oynarken maganda kurşunuyla öldü: Küçük Muhammet’e gözyaşlarıyla veda - 3

Erdağı’nın cenazesi Kamer Camisi’nde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Akülü arabasıyla oynarken maganda kurşunuyla öldü: Küçük Muhammet’e gözyaşlarıyla veda - 4

Cenazeye, Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Ötüken Senger, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Erdağı’nın, dört çocuklu Murat ve Meltem çiftinin en küçük evladı olduğu öğrenildi.

Akülü arabasıyla oynarken maganda kurşunuyla öldü: Küçük Muhammet’e gözyaşlarıyla veda - 5

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, silahlı saldırıya düğün salonundan da karşılık verildiğini tespit etmiş ve iki taraftan 9 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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