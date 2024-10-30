Akülü arabasıyla oynarken maganda kurşunuyla öldü: Küçük Muhammet’e gözyaşlarıyla veda
Evinin önünde akülü aracıyla oynayan 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı, bir düğün salonuna düzenlenen silahlı saldırıda kurşunların hedefi oldu. Küçük Muhammet, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Muhammet’in cansız bedeni, bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Olaya ilişkin soruşturma ise sürüyor. Silahlı saldırı olayına karışan 9 şüpheli gözaltında bulunuyor.
Kars’ta akülü aracıyla evinin önünde oynadığı sırada maganda kurşunu isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 6 yaşındaki çocuk toprağa verildi.