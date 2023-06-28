Akvaryum Koyu'nda giriş ücreti krizi: Ticari faaliyet sonlandırıldı
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinde dünyaca ünlü Akvaryum Koyu’nda 2 kez yaşanan kapı krizinin ardından bu kez de arsa sahibi tarafından bariyer konarak, koya girmek isteyen tatilcilerden 150 TL ücret alınması krizi yaşandı. Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, faaliyetin izinsiz olduğu gerekçesiyle durdurulduğunu belirtti.
Bozcaada'da 2015 yılında, dünyaca ünlü Akvaryum Koyu’na giden tek yol, koyun gerisindeki arazinin sahibi tarafından demir kapı konularak kapatılmıştı.