Akyaka ve Seferihisar'da deniz suyu metrelerce çekildi! Uzmanlardan açıklama

İzmir'in Seferihisar ilçesinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 200 metre, Muğla Akyaka'da da 12 metre çekildi. Ege denizinde deprem fırtınası devam ederken, bu hareketlilik tedirginlik yarattı. Uzmanlar, depremler ile deniz suyu çekilmesi arasında bağlantı bulunmadığını belirttiler.

Akyaka ve Seferihisar'da deniz suyu metrelerce çekildi! Uzmanlardan açıklama - 1

Yunanistan'ın Santorini Adası açıklarında çok sayıda deprem kaydedilmeye devam ediyor. Yaşanan deprem fırtınası, Türkiye'nin Ege Deniz'ne kıyı bölgelerinde de olası deprem ve tsunami endişesine neden oluyor.

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Akyaka ve Seferihisar'da deniz suyu metrelerce çekildi! Uzmanlardan açıklama - 2

Bölgede deniz çekilmesi en son Muğla'nın Ula ve İzmir'in Seferihisar ilçelerinde yaşandı.

Akyaka'da deniz suyu karadan 12 metre iç kesimlere çekilirken  Seferihisar ilçesinde de deniz suyu kıyıdan yaklaşık 200 metre çekildi.

Seferihisar'da çok sayıda balıkçı teknesi karaya oturdu.

Akyaka ve Seferihisar'da deniz suyu metrelerce çekildi! Uzmanlardan açıklama - 3

Yunanistan'ın Ege'deki turistik adası Santorini'deki deprem fırtınası ile deniz suyu çekilmesinin arasında bir bağ kurmanın yanlış olduğunu söyleyen uzmanlar, depremler ile deniz suyu çekilmesi arasında bir bağlantı olduğuna dair bilimsel bir çalışma bulunmadığını belirttiler.

Akyaka'da gün boyu aralıklarla çekilen ve tekrar eski haline gelen deniz suyu çekilmelerinin dolunay dönemine kadar devam etmesi bekleniyor.



Akyaka ve Seferihisar'da deniz suyu metrelerce çekildi! Uzmanlardan açıklama - 4

"DEPREMLE HİÇBİR BAĞLANTISI YOK"

4 Şubat'ta çok sert bir poyraz başladığını dile getiren TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Poyrazın sertliği nedeniyle deniz seviyesi yavaş yavaş düşmeye başladı. Yaşadığımız bu olayın Santorini ve orada oluşan depremlerle hiçbir bağlantısı yok." dedi.

Akyaka ve Seferihisar'da deniz suyu metrelerce çekildi! Uzmanlardan açıklama - 5

Şubat ve mart aylarında zaman zaman görülen bi,r olay olduğunu belirten Yaşar, "Poyraz kuzeyden güneye doğru çok sert estiği için suyu güneye doğru iter. Marmara'dan itibaren su güneye doğru yığıldığı için sığ olan bütün bölgeler açığa çıkar. Çekilme önce Dikili'de başlar. Şu anda burada da su seviyesi yaklaşık olarak 40-50 santim düşmüş durumda, daha devam edecek salıya kadar 70-80 santim aşağı doğru inecek.  Normal bir doğa olayı" dedi.

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