Akyaka ve Seferihisar'da deniz suyu metrelerce çekildi! Uzmanlardan açıklama
İzmir'in Seferihisar ilçesinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 200 metre, Muğla Akyaka'da da 12 metre çekildi. Ege denizinde deprem fırtınası devam ederken, bu hareketlilik tedirginlik yarattı. Uzmanlar, depremler ile deniz suyu çekilmesi arasında bağlantı bulunmadığını belirttiler.
Yunanistan'ın Santorini Adası açıklarında çok sayıda deprem kaydedilmeye devam ediyor. Yaşanan deprem fırtınası, Türkiye'nin Ege Deniz'ne kıyı bölgelerinde de olası deprem ve tsunami endişesine neden oluyor.