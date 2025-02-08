Akyaka'da deniz suyu 12 metre çekildi! Uzmanlardan açıklama

Ege Denizi'nde deprem fırtınası devam ederken Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun karadan 12 metre çekilmesi tedirginliğe neden oldu. Uzmanlar, depremler ile deniz suyu çekilmesi arasında bağlantı bulunmadığını belirttiler.

Akyaka'da deniz suyu 12 metre çekildi! Uzmanlardan açıklama - 1

Yunanistan'ın Santorini Adası açıklarında çok sayıda deprem kaydedilmeye devam ediyor. Yaşanan deprem fırtınası, Türkiye'nin Ege Deniz'ne kıyı bölgelerinde de olası deprem ve tsunami endişesine neden oluyor.

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Akyaka'da deniz suyu 12 metre çekildi! Uzmanlardan açıklama - 2

Bölgede deniz çekilmesi en son Muğla'nın Ula İlçesi'nde yaşandı. Akyaka'da deniz suyu karadan 12 metre iç kesimlere çekildi.

Akyaka'da deniz suyu 12 metre çekildi! Uzmanlardan açıklama - 3

Yunanistan'ın Ege'deki turistik adası Santorini'deki deprem fırtınası ile deniz suyu çekilmesinin arasında bir bağ kurmanın yanlış olduğunu söyleyen uzmanlar, depremler ile deniz suyu çekilmesi arasında bir bağlantı olduğuna dair bilimsel bir çalışma bulunmadığını belirttiler.



Akyaka'da deniz suyu 12 metre çekildi! Uzmanlardan açıklama - 4

Akyaka'da gün boyu aralıklarla çekilen ve tekrar eski haline gelen deniz suyu çekilmelerinin dolunay dönemine kadar devam etmesi bekleniyor.

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