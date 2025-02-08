Akyaka'da deniz suyu 12 metre çekildi! Uzmanlardan açıklama
Ege Denizi'nde deprem fırtınası devam ederken Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun karadan 12 metre çekilmesi tedirginliğe neden oldu. Uzmanlar, depremler ile deniz suyu çekilmesi arasında bağlantı bulunmadığını belirttiler.
Yunanistan'ın Santorini Adası açıklarında çok sayıda deprem kaydedilmeye devam ediyor. Yaşanan deprem fırtınası, Türkiye'nin Ege Deniz'ne kıyı bölgelerinde de olası deprem ve tsunami endişesine neden oluyor.