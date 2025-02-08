Akyaka'da deniz suyu 30 metre çekildi
Muğla'nın dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' ünvanlı mahallesi Akyaka'da deniz suyu, 30 metre çekildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Literatürde şiddetli depremlerle gel-gitler arasında ciddi bir ilişki olduğunu kanıtlayan bir veri söz konusu değil. Şu an için korkulacak bir durum yok" dedi.
Ula'da 25 yıl öncesine kadar kimsenin bilmediği küçük bir balıkçı köyü olan ve Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011'in Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka'da, deniz suyu 30 metre çekildi.