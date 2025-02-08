Akyaka'da deniz suyu 30 metre çekildi

'SİSMİK AKTİVİTELERİ YAKINDAN TAKİP ETMEMİZ GEREKİYOR'

Doç. Dr. Özçelik, "Ülkemiz kıyılarında bazı noktalarda bu etkilerin daha belirgin olarak, bazı dönemlerde daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Literatürde şiddetli depremlerle gel-gitler arasında ciddi bir ilişki olduğunu kanıtlayan bir veri söz konusu değil.