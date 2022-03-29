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Akyaka’da deniz suyu 50 metre çekildi

Muğla’nın Ula ilçesi turistik Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunda yer yer 50 metreye ulaşan çekilmeler yaşandı. Süper gelgit olarak adlandırılan deniz suyu çekilmesi yaşanırken uzmanlar durumun mevsimler geçişlerden yaşandığını vurguladı.

Haberler - İHA 29.03.2022 - 22:43

Akyaka’da deniz suyu 50 metre çekildi - 1

’nın Ula ilçesi turistik Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunda çekilmeler yaşandı.

Akyaka’da deniz suyu 50 metre çekildi - 2

Yer yer 50 metreye ulaşan çekilmeler gündüz saatlerinde başladı. Özellikle geceleri Dolunay çıktığında bu çekilmelerin daha fazla yaşanacağı açıklandı.

Akyaka’da deniz suyu 50 metre çekildi - 3

SÜPER GELGİTLER

Bu mevsimde yaşanan deniz suyu çekilmelerinin süper gelgit olarak adlandırıldığını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Nisan ayı başına kadar gelgitlerin sürebileceğini açıkladı.

Akyaka’da deniz suyu 50 metre çekildi - 4

Gelgit etkilerinin güneş ve ayın konumuna göre değiştiğini belirten Doç. Dr. Özçelik, “Özellikle Dolunay ve ilk Ay zamanlarında bu etkilerin daha fazla olduğu, deniz kenarlarında büyük karasal alanların ortaya çıktığını örüyoruz” dedi.

Akyaka’da deniz suyu 50 metre çekildi - 5

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