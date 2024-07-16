Akyaka’daki kazada yaşamını yitiren Melisa’ya gözyaşları içinde veda

Denizli’den gezi için Muğla’ya hareket eden Mehmet Doğu yönetimindeki 20 AIV 199 plakalı tur otobüsü, iddiaya göre freninin boşalması sonucu, yol kenarında park halindeki 3 araca çarptı.

Kazada 31 kişi yaralandı, Denizli’de görev yapan polis memuru Aykut Gültekin’in kızı Melisa Gültekin olay yerinde, tur otobüsü şoförü Mehmet Doğu ile eşi Necla Doğu da ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.