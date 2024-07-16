Akyaka’daki kazada yaşamını yitiren Melisa’ya gözyaşları içinde veda
Muğla’da freni boşaldığı iddia edilen tur otobüsünün, park halindeki araçlara çarptığı kazada yaşamını yitiren 3 kişiden 11 yaşındaki Melisa Gültekin, Denizli’de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Melisa’nın kazada yaralanan polis memuru babası Aykut Gültekin ile annesi Seher Gültekin, cenazede güçlükle ayakta durabildi.
Muğla’daki tur otobüsü kazasında yaşamını yitiren 11 yaşındaki Melisa Gültekin, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Kaza, 13 Temmuz günü Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişinde meydana geldi.