Akyaka’daki kazada yaşamını yitiren Melisa’ya gözyaşları içinde veda

Muğla’da freni boşaldığı iddia edilen tur otobüsünün, park halindeki araçlara çarptığı kazada yaşamını yitiren 3 kişiden 11 yaşındaki Melisa Gültekin, Denizli’de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Melisa’nın kazada yaralanan polis memuru babası Aykut Gültekin ile annesi Seher Gültekin, cenazede güçlükle ayakta durabildi.

Akyaka’daki kazada yaşamını yitiren Melisa’ya gözyaşları içinde veda - 1

Muğla’daki tur otobüsü kazasında yaşamını yitiren 11 yaşındaki Melisa Gültekin, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, 13 Temmuz günü Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişinde meydana geldi.

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Akyaka’daki kazada yaşamını yitiren Melisa’ya gözyaşları içinde veda - 2

Denizli’den gezi için Muğla’ya hareket eden Mehmet Doğu yönetimindeki 20 AIV 199 plakalı tur otobüsü, iddiaya göre freninin boşalması sonucu, yol kenarında park halindeki 3 araca çarptı.

Kazada 31 kişi yaralandı, Denizli’de görev yapan polis memuru Aykut Gültekin’in kızı Melisa Gültekin olay yerinde, tur otobüsü şoförü Mehmet Doğu ile eşi Necla Doğu da ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.
Akyaka’daki kazada yaşamını yitiren Melisa’ya gözyaşları içinde veda - 3

Melisa Gültekin’in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edilip Denizli’ye getirildi.

Akyaka’daki kazada yaşamını yitiren Melisa’ya gözyaşları içinde veda - 4

Bağbaşı Merkez Camisi’nde düzenlenen cenazeye aynı kazada yaralanan anne ve babası Seher-Aykut Gültekin çifti de katıldı.

Çift güçlükle ayakta durabildi.

Akyaka’daki kazada yaşamını yitiren Melisa’ya gözyaşları içinde veda - 5

Cenazeye emniyet müdür yardımcılarının yanı sıra çok sayıda polis memuru da katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Melisa Gültekin, Bağbaşı Mahalle Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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