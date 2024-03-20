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Akyurt Belediyesi hangi partide? Akyurt Belediye başkanı kimdir? Akyurt Belediye başkan adayları

Akyurt Belediyesi hangi partide? Akyurt Belediye Başkanı kimdir? Akyurt Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Akyurt Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Akyurt Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Akyurt yerel seçim sonuçları..

Akyurt Belediyesi hangi partide? Akyurt Belediye başkanı kimdir? Akyurt Belediye başkan adayları - 1

AKYURT BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Akyurt Belediyesini  11.283 alınan oy ve %54.46 oy oranı ile AK Parti adayı Hilal Ayık  kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%54.46
  • HAKAN TÜRKDAĞ%31.44
  • İyi Parti%7.08
  • BBP%2.22
  • BTP%2.04
  • RECEP KANBUR%1.47
  • Diğer%1.29

TÜRKİYE HABERLERİ

Akyurt Belediyesi hangi partide? Akyurt Belediye başkanı kimdir? Akyurt Belediye başkan adayları - 2

AKYURT BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Akyurt Belediyesi Başkanı Hilal Ayık Kimdir?

987 yılında Ankara’da doğmuştur. Yazılım uzmanıdır. 2010 yılında Bilkent Üniversitesi’nden mezun olan Ayık, yüksek lisans eğitimini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde 2013 yılında tamamlamıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

2012 yılında ASOS (Askeri Sağlık Otomasyon Sistemi) projesinde yer alarak çalışma hayatına başlamıştır. Daha sonraları Başbakanlık himayesinde yürütülen, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü tarafından desteklenen GİGM (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) e-Oluşum projesinde görev almıştır. 2014 yılında bilişim sektöründe faaliyet gösteren özel bir şirkette yazılım uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Bürokrat Ankaralılar Derneği (BADER) üyesidir. 2013 yılında AK Parti’de siyasi faaliyetlerine başlamıştır. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Akyurt Belediye Meclis Üyesi seçilmiş, 2014 ve 2016 yılları arasında AK Parti Akyurt İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır. 2016 ve 2018 yılları arasında AK Parti Akyurt İlçe Kadın Kolları Başkanlığı yapmıştır. 04.08.2018 tarihinde yapılan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresinde MKYK üyesi seçilmiştir.


31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminde, Akyurtluların oylarıyla Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.
SOSYAL MEDYA

Akyurt Belediyesi hangi partide? Akyurt Belediye başkanı kimdir? Akyurt Belediye başkan adayları - 3

AKYURT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • HİLAL AYIK
  • GÜLTEKİN AYANTAŞ
  • MUHARREM ÇUKURTARLA
  • NİHAT KARAOĞLAN
  • ORHAN ESİM
  • DENİZ GÖKKAYA
  • CENGİZ GÜNDÜZ
  • CÜNEYT YILDIRIM
  • UĞUR YIRTICI
  • YUNUS EMRE KAP
  • ZEKİ MERCAN
  • ALPARSLAN ÖZEL
  • FİLİZ GEYGEL
  • İBRAHİM HALİL AKMEŞE
  • BAHTİYAR EREGİZ
  • BARIŞ EZER
  • EMRE ALTUN
  • ORHAN ÖZDEN
  • AGAH KUTLU
Akyurt Belediyesi hangi partide? Akyurt Belediye başkanı kimdir? Akyurt Belediye başkan adayları - 4

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